Vasseur: "Tenemos que trabajar en equipo para maximizar nuestro potencial en Madrid"

Fred Vasseur tiene una virtud: tiene la capacidad de pasar página ante cualquier cosa que le haya ocurrido anteriormente, sin verse afectado por el ambiente que pueda haber en la fábrica o entre los fans del Cavallino. El team principal francés repite un mantra: no hace ninguna referencia a las dificultades de Ferrari en Monza, sino que proyecta la mirada hacia la cita de Madrid, en el nuevo circuito semiurbano de Madring, la instalación que acaba de completarse para acoger el GP de España.

“Hemos dejado Monza atrás y estamos completamente concentrados en Madrid y en la oportunidad que representa cada nuevo fin de semana de carrera. La de Madring es una sfida completamente nueva para la Formula 1 y, aunque Charles y Lewis tuvieron la oportunidad de empezar a conocer la pista durante nuestro Filming Day de julio, habrá mucho que aprender para todos desde las primeras vueltas del viernes”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Madring

La Scuderia ciertamente tendrá una pequeña ventaja al haber realizado los 200 km permitidos en la jornada de rodaje comercial y al haber adquirido los datos de una pista que ofrece una curva peraltada de alta velocidad que pondrá a dura prueba la resistencia de neumáticos, motores y cuellos de los pilotos.

“El circuito presenta características muy diferentes respecto a aquel en el que corrimos el pasado fin de semana y, en una pista nueva, será especialmente importante adaptarse rápidamente y aprovechar al máximo cada sesión. Debemos afrontar el fin de semana una sesión a la vez, centrarnos en nosotros mismos y trabajar como equipo para maximizar el potencial de ambos coches”.

En definitiva, el francés se mantuvo aséptico en la previsión según su cliché habitual: los aficionados del Cavallino, ciertamente decepcionados por el GP de Italia, esperan una pronta reacción del rojo. ¿Será realmente así?

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