Hamilton insta a sus seguidores a "mantener la curiosidad" inspirado por Ferrari

Lewis Hamilton ha instado a sus seguidores a "mantener la curiosidad" en una publicación de LinkedIn mientras se prepara para su segunda temporada con el equipo Ferrari de Fórmula 1.

Hamilton se unió a la Scuderia para la temporada 2025 después de más de una década con Mercedes. Tras un primer año decepcionante vestido de rojo, las últimas publicaciones del piloto apuntan a una renovada confianza, ya que el campeonato se renueva con una serie de nuevas regulaciones.

Ahora, reflexionando sobre su primer año con la escudería italiana, ha convertido la experiencia en un momento de aprendizaje, algo que refleja su reciente asociación con la empresa de inteligencia artificial Perplexity.

"Hace un año, comencé un nuevo capítulo con la Scuderia Ferrari HP", escribió. "Fue un gran salto y con él vino mucho aprendizaje. Tanto si cambias de equipo en la F1 como si das un giro a tu propia carrera, tu voluntad de aprender será tu mayor ventaja. La transición en este entorno requiere desarrollar y rediseñar habilidades, como la colaboración de alto riesgo y la adaptabilidad, al tiempo que se adquieren rápidamente otras nuevas para salvar la brecha".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Steven Tee / LAT Images a través de Getty Images

El acuerdo de Hamilton con Perplexity, una organización valorada en unos 9000 millones de dólares, gira en torno a la idea de hacer preguntas para mejorar, un mensaje que quedó claro cuando se confirmó la colaboración. Esta publicación transmite un sentimiento similar.

"A medida que nos acercamos al inicio de la temporada en Australia, reflexiono sobre lo mucho que está cambiando el panorama del 'trabajo' para todos nosotros. La tecnología y la inteligencia artificial están remodelando nuestras industrias y, aunque eso puede parecer rápido, también es una gran oportunidad para preparar nuestro liderazgo y nuestra creatividad para el futuro. El liderazgo puede depender de la rapidez con la que te adaptes a los cambios y de tu voluntad de evolucionar. Eso es lo que hice en mi primer año. Vi oportunidades para aprender y las aproveché.

¿Mi consejo? Mantén la curiosidad. No te centres solo en las vías tradicionales. Invierte en las habilidades que te hacen humano y en las herramientas que te hacen más rápido. Tu camino lo creas tú. Hagamos de esta temporada una temporada para recordar. Andiamo".

El piloto de 41 años buscará aprovechar las oportunidades que le brindan las nuevas regulaciones de este año. Y tras una exitosa sesión de pruebas en Baréin, espera con ilusión el inicio de la temporada en Australia.