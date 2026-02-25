David Coulthard advierte a Sergio Pérez: "Valtteri Bottas está mejor preparado"

David Coulthard ha expresado su preocupación por el regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1, argumentando que su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas, está "mejor preparado" tras pasar un año como piloto reserva de Mercedes.

Tanto Bottas como Pérez perdieron sus asientos a tiempo completo en el campeonato a finales de 2024. Mientras que Bottas regresó a su antiguo equipo en Mercedes como piloto reserva, Checo Pérez se tomó un año sabático para centrarse en su vida familiar, afirmando que solo volvería a la F1 si se presentaba la oportunidad adecuada.

"No creo que haya nada malo en los dos pilotos que tienen", dijo Coulthard en el podcast Up To Speed. "No es la pareja de pilotos más rápida de la Fórmula 1, según lo demuestra su trayectoria hasta ahora, pero es una pareja segura.

No necesitan romper coches con novatos. Solo tienen que ponerse al día con el funcionamiento del equipo, la nueva normativa y cosas por el estilo. Así que, en realidad, creo que han tomado una decisión inteligente".

El expiloto añadió: "Creo que Bottas está mejor preparado porque viene con la información de Mercedes. Ha estado trabajando con Mercedes todo el año pasado, en el simulador y cosas por el estilo. Me preocupa un poco Pérez, que ha disfrutado mucho de su año sabático. No dudo de su compromiso, pero ¿se puede volver a encender lo que se ha apagado?".

Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto: Joe Portlock / LAT Images vía Getty Images

En la F1, uno de los principales objetivos de un piloto es vencer a su compañero de equipo. Durante sus respectivas etapas en Mercedes y Red Bull, Bottas y Pérez desempeñaron el papel de pilotos secundarios de Lewis Hamilton, siete veces campeón, y Max Verstappen, cuatro veces campeón. Ahora, ambos tienen la oportunidad de ser pilotos principales, y Coulthard cree que Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez.

"Tienen la edad suficiente para ser profesionales fuera del coche. Saben que tienen que trabajar por el bien del equipo. Pero no nos engañemos, sus equipos individuales, sus mánagers, sus fisioterapeutas y todos los que trabajan a su alrededor... El éxito de tu compañero de equipo es tu fracaso. Tienes que vencer a tu compañero de equipo.

Y tengo que pensar que, si lo planteáramos ahora, creo que Bottas tiene más posibilidades de vencer a Pérez simplemente por el hecho de que es más reciente".