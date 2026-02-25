Buxton señala que en Cadillac F1 están "agotados" y "acabados" antes de arrancar

El excomentarista de Fórmula 1 Will Buxton ha sugerido que la campaña de Cadillac ya se enfrenta a retos causados no solo por sus patrones de trabajo transatlánticos, sino también por la ética de trabajo que se espera de su dirección en Estados Unidos.

"El equipo está agotado. Están acabados", afirmó en el programa Up to Speed .

Tras una exitosa temporada de pruebas en Baréin, el equipo estadounidense comienza su temporada 2026 en marzo como el undécimo equipo de la F1 tras su aprobación a principios de 2025. Con el respaldo de General Motors y TWG Motorsport, no le faltan recursos. Y con Ferrari suministrando sus unidades de potencia mientras el equipo trabaja en las suyas propias para utilizarlas a finales de la década, se encuentra en una posición sólida para comenzar.

La experimentada pareja de pilotos formada por Sergio Pérez y Valtteri Bottas también refuerza su posición.

Pero Buxton, en conversación con David Coulthard y Naomi Schiff, no se muestra tan seguro de la complicada estructura del equipo y se pregunta si su cultura está agotando a la gente. Con el equipo repartido entre Fishers (Indiana), Concord (Carolina del Norte) y el Reino Unido, el británico identificó las debilidades derivadas de esta estructura.

"Tener tres bases no es una estrategia óptima para ningún equipo, y mucho menos para uno nuevo", afirma. "Y creo que hay dos problemas distintos con respecto al rendimiento de Cadillac como equipo estadounidense. Uno es la cultura laboral estadounidense, que no deja tiempo libre.

Trabajas, sigues trabajando, te matas a trabajar. ¿Familia? ¿Qué familia? Trabajas.

Pero también está la mentalidad de la F1, que es: si no te gusta, vete a hacer otra cosa, porque encontraremos a alguien más joven y más barato que lo haga, que haga el trabajo que tú no quieres o no estás dispuesto a hacer".

Según sus fuentes, el equipo está empezando a tener problemas incluso antes de que comience la temporada.

"El equipo está agotado. Están acabados. Y la temporada ni siquiera ha comenzado".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

Cadillac es muy consciente del reto al que se enfrenta al entrar en el campeonato junto a 10 equipos muy experimentados y motivados.

"Hay que asumir que cualquier equipo nuevo que se incorpore va a quedar último", dijo el año pasado el director del equipo, Graeme Lowdon. "De lo contrario, ¿qué ha fallado en algún otro sitio? ... Intentamos ser lo más competitivos posible, pero somos realistas. Sabemos lo difícil que es".

En cuanto a las dificultades que supondrá estar repartidos por diferentes zonas horarias, se ha creado una estructura de gestión desde cero que se centra en limitar la necesidad de comunicación entre demasiados niveles de gestión.

"Necesitamos que un ingeniero aquí (en Gran Bretaña) se comunique con un ingeniero en Charlotte y otro en Warren, Míchigan, o eventualmente en Fishers (Indiana). Por lo tanto, hemos buscado tener una estructura de gestión muy, muy plana.

"Se inspira en gran medida en el proyecto Apolo... Vale, no estamos llevando a un hombre a la Luna, pero a veces parece que sí".

Reflejando este sentimiento, la escudería reveló la decoración de su coche con el audio del ahora legendario discurso del presidente John F. Kennedy de 1962 sobre la llegada a la Luna. Cuando comience el fin de semana del Gran Premio de Australia, estaremos más cerca de saber dónde aterrizará.