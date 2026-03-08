Norris sigue criticando las "artificiales" reglas de los F1 2026 y sentencia: "es un caos"
Norris ha sido uno de los mayores detractores de la nueva normativa de la F1 en la primera carrera de la temporada, celebrada este fin de semana en Australia.
Lando Norris volvió a criticar duramente el «muy artificial» reglamento de Fórmula 1 para 2026, ya que considera que las carreras son ahora más peligrosas que antes tras el dramático Gran Premio de Australia.
Este año, la F1 estrena su última revisión normativa con cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia, siendo esta última el mayor punto de controversia, ya que la energía eléctrica cobra mayor protagonismo.
Esto significa que la gestión de la batería desempeñará un papel más importante en los Grandes Premios y a muchos pilotos no les gusta, incluido Norris, quien el sábado afirmó que "hemos pasado de tener los mejores coches de la historia" a "probablemente los peores".
Esto fue después de clasificarse sexto en la primera carrera de la temporada en Melbourne , antes de terminar quinto en lo que fue una carrera bastante frenética, con los pilotos constantemente adelantándose unos a otros para ganar posiciones.
Es algo que Norris predijo en la pretemporada, cuando dijo que los Grandes Premios serían más "caóticos", con los pilotos "subiendo y bajando" en batallas rueda a rueda, pero esto no es algo que le guste al actual campeón del mundo.
Cuando se le preguntó si la carrera de Albert Park había sido demasiado caótica, Norris respondió: "Demasiado. Es un caos, vas a tener un gran accidente, lo cual es una pena. Estás conduciendo y nosotros somos los que estamos esperando a que pase algo y a que algo salga terriblemente mal".
Lando Norris, McLaren
Foto de: Steven Tee / LAT Images a través de Getty Images
"No es una situación agradable, pero no hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Es una pena, es muy artificial, depende de lo que decida hacer la unidad de potencia y, a veces, lo hace de forma aleatoria.
A veces te adelantan cinco coches y no puedes hacer nada al respecto. No hay nada que podamos cambiar, así que no tiene sentido decir nada más, pero no para mí".
Una de las preocupaciones con la nueva normativa es la velocidad de aproximación, porque si un piloto está recargando la batería, el coche que va detrás reducirá la distancia más rápido que antes y esto podría provocar una situación peligrosa.
"Dependiendo de lo que hagan los demás, puedes alcanzar velocidades de 30, 40 o 50 km/h", añadió Norris. «Cuando alguien choca contra otro a esa velocidad, sales volando, pasas por encima de la valla y te haces mucho daño a ti mismo y quizá también a otros. Es algo horrible de pensar".
