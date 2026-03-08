Ferrari deberá cuestionarse el por qué no entraron a pits con VSC en Australia
Bernie Collins cree que Ferrari será objeto de escrutinio tras decidir no hacer entrar en boxes a Lewis Hamilton ni a Charles Leclerc durante los dos periodos de VSC en el Gran Premio de Australia.
La exestratega de Aston Martin y analista de Sky Sports F1, Bernie Collins, ha argumentado que la decisión de Ferrari de no entrar en boxes bajo condiciones de coche de seguridad virtual durante el Gran Premio de Australia suscitará preguntas.
Ferrari tuvo un buen comienzo de carrera en Albert Park. Charles Leclerc le arrebató el liderato al poleman George Russell en la salida y tanto el piloto monegasco como su compañero de equipo Lewis Hamilton presionaron al piloto de Mercedes en las primeras vueltas.
Pero en la vuelta 12, Isack Hadjar, de Red Bull, se detuvo al lado de la pista debido a un fallo técnico. Mientras que Mercedes y la mayoría de la parrilla aprovecharon las condiciones del VSC para entrar en boxes, Ferrari optó por mantener a ambos pilotos en pista. "¡Al menos uno de nosotros debería haber entrado!", dijo Hamilton por la radio del equipo.
En la vuelta 19, Valtteri Bottas se retiró de la carrera y provocó otro VSC, pero la escudería de Maranello siguió sin entrar.
"Lewis Hamilton se mostró bastante contundente por radio, sobre todo durante el primer VSC, diciendo: "¿Por qué no hemos entrado al menos uno?". La verdad es que al principio me sorprendió que Mercedes se mantuviera en pista, porque estaban bastante cerca unos de otros, pero tenían mucha confianza en lo que querían hacer", explicó Collins a Sky Sports F1.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images
"Y luego, en el segundo VSC, bueno, intenté hacer los cálculos rápidamente. Charles Leclerc estaba justo en la línea del coche de seguridad cuando se liberó, y Lewis Hamilton estaba un poco más atrás. Pero la bandera amarilla llevaba 19 segundos ondeando en ese momento. Así que, potencialmente, Lewis tenía tiempo para que Ferrari reaccionara. Y eso plantea algunas preguntas".
Russell ganó la primera carrera de la temporada, con su compañero de equipo en Mercedes, Kimi Antonelli, acompañándole en el podio en segunda posición y Leclerc completando el trío.
