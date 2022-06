Alpine confía en que Piastri correrá en la Fórmula 1 2023

Después de ganar los títulos de la Fórmula 3 y la Fórmula 2 en años consecutivos, Oscar Piastri ha estado actuando como piloto reserva de Alpine esta temporada junto con un extenso programa de pruebas privadas.

Se espera que el bicampeón del mundo Fernando Alonso continúe en Alpine más allá del final de la temporada, y junto con el contrato a largo plazo de Esteban Ocon, el equipo se ha mostrado abierto a ceder a Piastri a otra escudería para el próximo año.

Williams ha surgido como el destino más probable para Piastri el próximo año, probablemente en sustitución de Nicholas Latifi, que ha luchado por igualar el desempeño de su nuevo compañero de equipo Alex Albon en lo que va de temporada.

En la rueda de prensa del sábado, previa al Gran Premio de Canadá, Szafnauer dijo que Alpine tenía "algunas opciones" sobre Piastri que significaban que no había "necesidad de apresurarse" a decidir sobre su futuro.

"Nos tomaremos nuestro tiempo y en el momento adecuado dentro de la temporada de rumores echaremos un vistazo y tomaremos ese tipo de decisiones", añadió Szafnauer.

Preguntado sobre si cree que Piastri correrá en la F1 el próximo año, Szafnauer respondió: "Sí".

Pero Szafnauer se mostró tímido en cuanto a la existencia de acuerdos, diciendo: "No hablamos de los detalles de los contratos que tenemos con los pilotos, eso es algo que nunca hacemos”.

"Así que por mucho que me gustaría decirte, no creo que pueda, pero lo que sí digo es que sí, ese es el plan [que Piastri corra en la F1 el año que viene]".

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

El jefe de Williams F1, Jost Capito, reconoció que Piastri estaba "preparado para entrar en la Fórmula 1" y que era "con toda seguridad, uno de los que estaba en la lista".

Los problemas de Latifi en la primera parte de esta temporada han llevado a sugerir que podría ser sustituido por Piastri a mitad de la actual campaña.

Pero Capito dijo que Williams terminará el año con su actual alineación, dados los contratos en vigor.

"No tenemos ningún otro plan", dijo Capito. "Ambos tienen contrato para la temporada y nuestro plan es cumplirlo".

Preguntado por Motorsport.com sobre las especulaciones que vinculan a Piastri con un debut en Williams a mitad de temporada, Szafnauer dijo: "He leído lo mismo y es difícil para mí predecir el futuro sobre eso, y me gustaría no hacerlo".

"Pero no tengo más conocimiento que ustedes".