Alonso y Ocon ya conversan para preparar el 2021 con Renault

La vuelta de Alonso a la Fórmula 1 con Renault en 2021 se hizo oficial el miércoles, y el español sustituirá a Daniel Ricciardo como compañero de equipo de Esteban Ocon.

Ocon ha revelado que a las pocas horas de anunciarse el fichaje de Fernando Alonso, el bicampeón del mundo se puso en contacto con él.

Cuando se le preguntó qué opina del regreso de Alonso, Ocon dijo: "Está muy, muy motivado. Me escribió ayer un mensaje de texto y está ansioso por volver".

"Hemos hablado sobre la oportunidad que tenemos en los próximos años, y cómo está de igualada la parrilla en este momento. Creo que hay una buena posibilidad de hacerlo bien si trabajamos bien juntos".

Aunque Alonso no siempre ha tenido el mejor trato con sus compañeros de equipo, Ocon dijo que no ve ningún problema en unirse al asturiano.

"Hasta ahora lo que sé es que Fernando es un tipo muy bueno", dijo. "Hemos hablado muchas veces en su anterior etapa en F1 y también nos mandamos algunos mensajes antes de que fichara. Y ahora nuevamente está ansioso por regresar".

"Está muy interesado en hacer que el proyecto avance. Es muy consciente de lo que debemos hacer y cuáles son las posibilidades, y, estoy seguro de que podemos tener una gran colaboración juntos".

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si creía que fichar a un veterano como Alonso era la elección correcta para Renault, Ocon dijo: "Bueno, estoy muy feliz de tener a Fernando, por supuesto, como compañero de equipo".

"Trabajar con una leyenda como él tener un punto de referencia fantástico, ya sabes. Tanto Daniel como Fernando serían dos compañeros de equipo muy fuertes, así que en ese sentido estoy muy feliz".

Si bien Ricciardo también se mostró entusiasmado con lo que Alonso puede lograr en el futuro, descartó dejar su monoplaza al español para que dispute algunas sesiones de entrenamientos libres este año.

"No", dijo cuando se le preguntó qué pensaba de esa idea. "Escuché las palabras 'ayuda a Fernando Alonso'. No necesita ninguna ayuda. No parece haber empeorado con la edad".

"Su última temporada en F1 fue bastante fuerte por todo lo que escuché y vi. Los resultados no siempre estuvieron ahí, pero en cuanto a aprovechar al máximo el monoplaza, creo que era bastante evidente que lo hizo muy bien".

"No creo que necesite ayuda. No sé si estará en la pista en algunas carreras o no. Que esté sentado en las reuniones y aporte sus comentarios no me preocupa en absoluta. Pero haré lo que sea para conducir lo máximo que pueda".