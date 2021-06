Así fue el regreso de Kleinschmidt a la competición con CUPRA

Jutta Kleinschmidt (Colonia, 1962) marcó un antes y un después en las disciplinas off road al proclamarse ganadora del Dakar en 2001 junto a Andreas Schulz. La piloto alemana siguió compitiendo en el rally más duro del mundo hasta 2007, aunque en 2016 estuvo a punto de completar su regreso dentro del proyecto del buggy zebra de MINI X-Raid.

Desde entonces, Kleinschmidt no había vuelto a subirse a un coche en una competición internacional (la última vez fue la Baja Aragón 2016)... hasta el sábado pasado. La piloto germana es una de los dos reserva del nuevo campeonato de SUV 100% eléctricos, la Extreme E, creado por Alejandro Agag y que obliga a cada uno de los nueve equipos a contar con una mujer y con un hombre como pilotos.

El virus estomacal que castigó durante la jornada del viernes –shakedown y entrenamientos libres– a la piloto titular de CUPRA, Claudia Hürtgen, abrió una oportunidad inesperada. Kleinschmidt no dudó en vestirse con el mono de carreras y ponerse al servicio de la marca deportiva española.

La primera frase que pronunció al entrar en la carpa del equipo, a las orillas del Lago Rosa de Senegal, fue: "Estoy lista, enseñadme los datos y la telemetría". La alemana, ingeniera de formación, se estudió de arriba a abajo el comportamiento del Odissey 21 del equipo CUPRA, que, como el resto de rivales, apenas puede modificar pequeños detalles y configuraciones del 4x4 eléctrico.

En su primera sesión competitiva –después de, según ella misma contó, haberse subido una sola vez al coche de competición hasta el momento en Senegal–, sorprendió a todos al marcar el mejor primer y tercer parcial de los pilotos que salieron en segundo lugar a la clasificación 1. Junto al buen hacer de Mattias Ekström, metieron a CUPRA en la semifinal 1 (la de los tres equipos más rápidos durante las dos clasificatorias del sábado).

La piloto alemana apenas tuvo tiempo para otra cosa que no fuera revisar datos con los ingenieros, buscar su mejor posición en el asiento y ensayar el cambio de piloto, una de las claves de este nuevo campeonato.

Tanto ella como su compañero sueco, Ekström, aprovecharon cada momento libre entre sesiones para ensayar la subida y la bajada del vehículo, así como el procedimiento de arrancada, mejorando en cada intento para no pasarse de los 45 segundos estipulados por el reglamento.

Kleinschmidt volvió a la competición en un lugar único para ella, ya que a unos cientos de metros del paddock de la Extreme E del pasado fin de semana se encuentra la mítica meta que el Rally Dakar utilizaba en la versión africana de sus primeros años.

"Fue fantástico, imagínate. Estoy aquí en este lugar que es muy, muy especial para mí, porque a unos cien metros de aquí fue donde gané mi Dakar en 2001. Así que tener la oportunidad de volver a competir en un campeonato internacional como este, con nuevas tecnologías, un coche eléctrico y con estas estrellas es simplemente increíble", comentó a Motorsport.com.

"Estaba súper, súper nerviosa antes de subirme en la clasificación 1 al coche, porque no había podido probarlo antes. Subirte y directamente ir al máximo en la clasificación me hizo estar muy nerviosa. Pero fue súper divertido volver a estar en un contexto así".

"Creo que es increíble ver de nuevo el Lago Rosa, porque me hace recordar cómo me sentí aquella tarde, aunque haya pasado mucho tiempo. Fue un momento clave en mi vida, me cambió la vida, porque me abrió puertas y mira, ahora estoy trabajando para la FIA en la comisión de Cross-Country. Es algo fantástico".

La Extreme E ha querido apostar por la diversidad al exigir un piloto mujer y un hombre en cada equipo y Kleinschmidt deja claro que es el camino a seguir.

"Es una gran oportunidad ser parte de esta competición porque ofrece una tecnología nueva, ofrece un buen mensaje para el medioambiente, es un campo de pruebas sensacional para los fabricantes. Además, cada piloto está compuesto por una mujer y un hombre, lo cual es genial y les da una visibilidad única. Todas las mujeres vienen de diferentes campeonatos y es sensacional que puedan usar la experiencia de aquí para seguir creciendo en sus carreras deportivas", concluyó.

El regreso soñado acabó con un tercer puesto en la semifinal 1, después de que un problema con la radio le hiciera perder toda la ventaja acumulada por Ekström en la primera vuelta. El futuro dirá si vuelve a ponerse al volante o si sigue desempeñando su papel en el diseño de los circuitos del campeonato eléctrico.

Las fotos del regreso de Jutta Kleinschmidt con CUPRA

