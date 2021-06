Sauber trabaja con Stellantis para extender acuerdo con Alfa Romeo

Cuando el grupo FCA se fusionó con el Grupo PSA para crear Stellantis surgieron muchas dudas, en especial las relacionadas con marcas que en los últimos años no han rendido los frutos económicos esperados como es el caso de Alfa Romeo o DS.

Durante los últimos meses los rumores apuntaban a que estas marcas podrían tener sus días contados ante la búsqueda del grupo de encontrar el máximo bienestar económico posible, pero durante un coloquio del Financial Times denominado 'Future of the Car', el CEO de Stellantis, Carlos Tavares, confirmó que por ahora no habrá ninguna eliminación de marcas y que, por el contrario, cada una tendrá una ventana de una década e inversión para crear una estrategia de producto.

Para Frederic Vasseur, director del equipo Alfa Romeo de Fórmula 1, aún no existe la seguridad de que Sauber continuará con su sociedad con la marca italiana, pero indicó que todas las partes están trabajando para aclarar el panorama lo antes posible.

“Se sabe de la situación del lado de Stellantis, y creo que tenemos una muy buena y positiva discusión con ellos para extender el contrato”, dijo el directivo en entrevista con Motorsport.com y agregó: “pero la decisión no es mía”.

Vasseur señaló que no existen grandes movimientos respecto a la fusión de FCA con PSA y el acuerdo de Sauber con Alfa Romeo, pero es entendible que existan ajustes cuando dos compañías de estas dimensiones se juntan y considera que al momento de tomar una decisión respecto al programa de competencia se le dará el valor adecuado a la historia de la compañía italiana dentro de la Fórmula 1.

“No, es solo que tienen que reorganizar un poco la situación de su lado”.

“Pero estoy bastante positivo con la última declaración de Stellantis sobre la marca Alfa Romeo. Quieren ser un gran apoyo y creo que Alfa Romeo, la marca, es un gran activo para el grupo”.

“Es una gran ventaja para la F1 también al final, porque es una marca icónica, que estuvo en la F1 desde el principio, y espero que todo se pueda conjuntar”, finalizó el directuivo.