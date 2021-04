VIDEO: ¡Corren entre dos y chocan en Extreme E!

Después de que Veloce Racing se retirara del Desert X-Prix en Arabia Saudita tras sufrir daños irreparables en la estructura antivuelco, solo los pilotos de Chip Ganassi Racing y Abt Cupra disputaron el Shootout para definir del 7º al 9º puesto.

En la segunda mitad de la carrera para decidir las posiciones séptima y octava del primer fin de semana de la Extreme E, el piloto de Ganassi Kyle LeDuc perseguía a Claudia Hürtgen (Abt Cupra) cuando perdió el control y se llevó por delante a la alemana.

Bajando una colina, donde Hürtgen volcó el coche el sábado, LeDuc chocó con unas crestas que desestabilizaron su Odissey 21 SUV. A continuación, salió de la estela de polvo detrás de Hürtgen y se llevó por delante el Abt CUPRA.

Los mecánicos de ambas escuderías habían trabajado hasta altas horas de la noche del sábado por diferentes motivos. Abt Cupra completó un turno de 23 horas, tras el accidente de Hürtgen, y Ganassi logró reparar los persistentes problemas de dirección asistida.

Video del accidente entre LeDuc y Hürtgen en el Desert XPrix

El director del equipo Ganassi, Dave Berkenfield, dijo a Motorsport.com: "Ambos se tocaron y están bien. Se han llevado sus golpes y se han llevado sus arañazos. Pero, hombre, esa carrera fue emocionante, tengo que admitirlo".

"Mientras podamos hacer ese entretenimiento de una manera segura, de una manera competitiva, así es como esta categoría va a sobrevivir".

Esta colisión se produjo después de que el formato del evento ya hubiera sido revisado, suprimiendo las clasificatorias de cuatro y cinco coches en favor de las pruebas cronometradas de uno en uno debido al exceso de polvo.

Berkenfield añadió que no se esperaba el accidente, a pesar de que las imágenes de vídeo de a bordo mostraban que LeDuc tenía una visibilidad muy limitada cuando rodaba detrás de Hürtgen.

"No creo que fuera un accidente predecible", dijo. "Adelantar en el desierto... tienes que practicarlo. Tienes que sentirte cómodo con ello y ser valiente. Tienes que ser capaz de leer el terreno y concentrarte al máximo y ser comedido".

"No creo que se pueda forzar lo que hemos visto aquí en los próximos eventos. Las líneas de carrera van a ser diferentes; la carrera va a ser diferente".

Hürtgen explicó a Motorsport.com que había frenado sobre las crestas que molestaron al coche de LeDuc, lo que provocó el impacto, y dijo que los baches se habían creado durante la noche.

"Bajé la colina y había un gran bache, así que tuve que soltar el acelerador", dijo. "Entonces solté el acelerador y el otro tipo me golpeó. Bien, creo que él no pudo ver y los baches eran nuevos; ayer no había baches".

"Pero tuve que soltar el acelerador y en ese momento me golpeó de lleno".

Y añadió que no podía entender el intento de adelantamiento de LeDuc: "No estamos luchando por el campeonato, solo por la séptima posición. Hay suficiente espacio para ir a la derecha o a la izquierda en la trazada. Además, hay una curva lenta en la que se puede acelerar al salir. No puedo entenderlo".