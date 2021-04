Tatiana Calderón lamenta irse sin puntos de Fuji

La piloto de Drago Corse logró pasar la Q1 por primera vez en su carrera en la Súper Fórmula el sábado, al clasificarse en la 11° posición, lo que hizo que la colombiana se sintiera optimista en cuanto a la posibilidad de terminar por primera vez en los puntos.

Pero al final no pudo conseguir más que la 13° posición, ya que tuvo problemas para calentar sus neumáticos tanto en la salida como luego de su parada en pits.

"Estoy un poco decepcionada por haber perdido dos posiciones", dijo Calderón a Motorsport.com. "La salida no fue buena, tuve un problema con el calentamiento de los neumáticos con los que empecé. Sentí que los neumáticos estaban muy fríos".

"Luego hemos intentado hacer un stint largo pero la radio no funcionaba, así que ha sido un poco difícil. Al final perdí dos posiciones justo en la recta, así que no es lo ideal por ese lado".

"Hoy las condiciones eran muy diferentes a las de ayer y no he podido hacer funcionar los neumáticos. Me he ido literalmente recto en la curva 1 (en la vuelta de salida). Tenemos que entender si fueron las presiones, pero no tuve agarre durante unas tres vueltas".

Tras perder posiciones en el inicio, Calderón circuló justo fuera del top 10 durante gran parte de las 41 vueltas, mientras mantenía a Yuichi Nakayama detrás antes de entrar en boxes en la vuelta 24.

Al principio salió por delante de Kazuya Oshima, quien llegó a asegurar el punto final en la 10° posición, pero fue superada en su vuelta de salida antes de ceder más posiciones frente a Kazuki Nakajima y Kenta Yamashita en los últimos compases de la carrera.

"Siento que podría haber sido P10 para ser honesta", dijo Calderón. "Estaba alcanzando a Oshima, pero luego tuve la bandera azul de los chicos que no habían entrado en boxes (Tomoki Nojiri y Ryo Hirakawa). Tuve que dejarles pasar y perdí unos tres segundos".

"Pierdes temperatura en los neumáticos por eso y sobre todo porque estaba empezando a llover. Pero así son las carreras a veces y tengo que mirar lo positivo, que es que podemos luchar por el top 10".

"Creo que hemos progresado desde el año pasado y fue bueno pasar a la Q2 ayer y seguiremos desde ahí".

Tatiana Calderon, ThreeBond DRAGO CORSE Photo by: Masahide Kamio

