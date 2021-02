EA completa la compra de Codemasters, desarrollador del juego de F1

Codemasters -que utiliza Motorsport Games para sus actividades de Esports en torno a la franquicia DiRT Rally- ha producido y desarrollado el juego oficial de F1 desde 2009.

Tras el interés inicial del propietario de la franquicia 2k Sports, Take Two, avanzaron los planes para que Codemasters fuera adquirido por EA, que cuenta con una sólida cartera deportiva que incluye los videojuegos FIFA, Madden NFL y los juegos de carreras Need for Speed.

El consejo de administración de Codemasters aprobó los planes de adquisición a principios de este mes, y el acuerdo se completó formalmente y se anunció el jueves.

EA dijo en un comunicado que el acuerdo significaba "estar en posición de ofrecer a los fans un ritmo regular de nuevos y emocionantes contenidos de carreras, además de llegar a más plataformas y más regiones del mundo".

El conjunto de títulos de carreras de Codemasters, incluidos los juegos de F1, DiRT, DiRT Rally, GRID y Project Cars, "se situará junto a la franquicia global Need for Speed de Electronic Arts, el juego para móviles Real Racing, favorito de los fans, y sus marcas EA SPORTS, lo que permitirá una mayor innovación y aumentará la capacidad de ofrecer contenidos y experiencias a una audiencia verdaderamente global para el entretenimiento relacionado a las carreras"

"Este es el comienzo de una nueva y emocionante era para los juegos y contenidos de carreras, ya que reunimos a los talentosos equipos de Electronic Arts y Codemasters", dijo el CEO de EA, Andrew Wilson.

"La afición a las carreras sigue creciendo en todo el mundo, y las franquicias de nuestra cartera combinada nos permitirán crear nuevas experiencias innovadoras y llevar a más jugadores a la emoción de los coches y el automovilismo".

"Nuestros equipos serán una potencia mundial en el entretenimiento de las carreras, con juegos increíbles para los jugadores en todas las plataformas, y no podemos esperar para empezar".

"Hoy es un hito en la historia de Codemasters, y un día emocionante para nuestros empleados y jugadores", añadió Frank Sagnier, CEO de Codemasters.

"La asociación con EA permitirá a nuestros equipos llevar nuestras aclamadas franquicias a nuevas alturas y llegar a una enorme audiencia global a través de su red de jugadores".

"Juntos podemos redefinir el panorama de los juegos de carreras para crear experiencias aún más atractivas para los aficionados a las carreras de todo el mundo".

Además de trabajar con Codemasters en sus actividades de Esports, Motorsport Games organizó el año pasado las 24 Horas Virtuales de Le Mans, el mayor evento de Esports de automovilismo de la historia con una audiencia acumulada de más de 14,2 millones de espectadores. También publica la franquicia de videojuegos NASCAR HEAT.