Tiene 10 años, venció a 800 simracers y llegó al Campeonato de Gran Turismo de España

El Campeonato de España de Gran Turismo arrancará el viernes 12 de febrero con la primera carrera de su temporada de estreno en el circuito virtual de Suzuka (Japón).

Más de 800 pilotos se inscribieron en la Open Qualy (4-8 de febrero), para determinar a los ocupantes de las últimas seis plazas disponibles del campeonato (después de que las seis primeras fueran otorgadas a los pilotos nacionales referencia de Gran Turismo Sport).

Alrededor de 50 pilotos se quedaron a menos de un segundo del tiempo que marcó el corte de la clasificación de la primera fase. Los 14 más rápidos disputaron la final, donde los seis mejores se garantizaron su presencia en el campeonato.

Hasta la última vuelta todo estuvo en un pañuelo y el joven Abel Torres, de tan solo 10 años, logró acabar cuarto, después de haber sido el más rápido en la fase inicial por delante de más de 800 rivales con una edad media de cerca de 30 años.

El pequeño simracer del equipo Fordzilla (apoyado por Ford España) ha atraído las miradas de toda la comunidad de simracing desde hace unos meses, cuando ganó el Campeonato Español de Simulación (CES) en Assetto Corsa Competizione, tras debutar en 2019.

“Es una salvajada. Me faltan las palabras, no me quedan adjetivos. Es tan extremadamente extraordinario, que no sé qué decir”, comenta José Iglesias, capitán del Team Fordzilla.

"Trabaja muy bien bajo presión. Aunque parezca increíble, hizo mejores tiempos en la final, con toda la tensión que ello supone, que en cualquiera de los entrenamientos. Él está como si nada; le gusta ganar, y es lo que intenta. Quería correr contra los mejores de España, lo ha intentado, y lo ha logrado", añade el padre de la criatura, Martín Torres.

"Es un niño muy maduro; nosotros intentamos no transmitirle la importancia que tiene el momento, para no pasarle la tensión, y que los nervios no le hagan fallar. Pero, sin lugar a dudas, es demasiado maduro para la edad que tiene".

“Abel lleva compitiendo en simracing desde que tenía nueve años. Cuando era más pequeño, se sentaba en un cockpit que tenemos en casa y hacía como que jugaba, aunque ni siquiera le llegaban los pies a los pedales".

Por delante, el reto de coronarse como el primer campeón del Gran Turismo de España en seis eventos del 12 de febrero, al 19 de marzo.

Pilotos del Campeonato de España de Gran Turismo 2021

Pol Urra (PSN Id: GG_PolUrra)

(PSN Id: GG_PolUrra) Erik Cases (S2V_ErikCases18)

(S2V_ErikCases18) Álex López (GG_AlexLM)

(GG_AlexLM) Abel Torres (TFz_Abeltc10)

(TFz_Abeltc10) Francisco Javier Vargas (CGT_Leonidasfvm)

(CGT_Leonidasfvm) Manuel González (PR1_Manugasss_18)

(PR1_Manugasss_18) Coque López

José Serrano

Manu Rodríguez

Nico Romero

José Brea

Alejandro Muhsen

Calendario del Campeonato de España de Gran Turismo 2021