Aston Martin se aleja del DTM al descartar a HWA

R-Motorsport entró en el DTM en 2019 después de obtener una licencia exclusiva de Aston Martin para construir y ejecutar Vantages dentro de las reglas de Clase Uno de la serie.

La escuadra suiza se unió a HWA para este propósito, pero las dos partes se separaron a finales de año - y R-Motorsport anunció recientemente que no competirá en la temporada 2020 de la serie alemana.

HWA y R-Motorsport habían acordado originalmente vender los coches a un comprador en Hong Kong, pero el acuerdo no se llevó a cabo debido a los disturbios civiles en la región administrativa especial de China.

Desde entonces los coches han permanecido en posesión de HWA, lo que llevó a la posibilidad de que el antiguo equipo de Mercedes manejara los coches de forma independiente.

El presidente del ITR, Gerhard Berger, está ansioso por ver a Aston continuar en la serie de una forma u otra, y se entiende que ha mantenido conversaciones para que HWA se haga cargo de la parte operativa del esfuerzo del DTM de Aston.

Las conversaciones entre HWA y Berger fueron confirmadas por el ex jefe de equipo Ulrich Fritz, quien dijo a Motorsport.com: "Por supuesto, también estamos pensando junto con el Sr. Berger y el ITR en cómo pueden continuar las cosas para esta importante plataforma del automovilismo alemán".

Sin embargo, un posible resurgimiento del programa de DTM Vantage no ha tenido el visto bueno de Aston Martin, que ampliará su programa dentro del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA a finales de este año al entrar en la nueva clase de hipercoches.

"No hay planes para que Aston Martin Lagonda se convierta en un proveedor de la serie DTM", dijo un portavoz del fabricante británico a Motorsport.com cuando se le preguntó si Vantage podría seguir compitiendo en la categoría en 2020.

La situación se complica porque R-Motorsport tiene la licencia exclusiva para utilizar el coche DTM de Vantage durante al menos tres años más. Por lo tanto, HWA habría requerido la aprobación tanto de R-Motorsport como de Aston Martin para proceder con sus planes.

"Si Aston Martin quiere hablar con nosotros sobre esta licencia para dársela a alguien más, seguro que se pondrán en contacto con nosotros", dijo el jefe del equipo R-Motorsport, Florian Kamelger, a Motorsport.com.

"Estamos en contacto diario. Ha habido muchas discusiones por los acontecimientos de las últimas semanas, pero nunca se ha discutido nada [sobre la licencia]".

Aunque HWA está en posesión de los Vantages que co-construyó con R-Motorsport, los coches ya no están listos para competir. No sólo los motores no han sido desarrollados desde el final de la última temporada, sino que ya han completado su vida útil de una temporada.

Además, HWA carece de la fuerza operacional para dirigir el equipo, habiendo despedido a varios empleados después de su separación con R-Motorsport.