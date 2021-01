Loeb "iba a 107 km/h en una zona de 30", dice la organización

Sébastien Loeb y Daniel Elena recibieron cinco minutos de sanción en la etapa 4 del Dakar 2021, donde habían sido los cuartos más rápidos, a 2:36 del ganador de la jornada, Nasser Al Attiyah.

Esto le relegó al 7º lugar de la etapa y al mismo puesto en la clasificación general, a con 52:14 minutos perdidos frente a Stéphane Peterhansel, líder del rally.

El piloto francés, nueve veces campeón mundial de rally, montó en cólera por la noche en sus redes sociales, calificando de "incompetentes" a los miembros del Colegio de Comisarios de la categoría Coches.

No obstante, Motorsport.com pudo saber que el equipo Bahrain Raid Xtreme no presentó ni presentará ninguna reclamación por la sanción a su piloto.

Este jueves, el presidente del Colegio de Comisarios, Javier Soler, y el director de carrera, Luis Gómez, dieron explicaciones a la agencia AFP.

"Sébastien Loeb no ha venido a vernos, nadie nos ha llamado, nadie ha puesto ninguna reclamación sobre este tema. Por eso nos hemos sorprendido esta mañana descubriendo los mensajes en redes sociales", comentó Soler.

Por su parte, Gómez explicó cómo fue la zona donde Loeb se saltó el límite de velocidad establecido (30 km/h) con bastante margen: 107 km/h.

"Era una DZ [zona con límite de velocidad] en la que tenían que entrar a una cierta velocidad (limitada). En un tramo, él pasó a una velocidad superior a la indicada. Es una información que da el GPS y que a nosotros se nos traslada en un informe. Hay un reglamento claro que indica el tipo de penalización de acuerdo a la velocidad a la que ha pasado. La velocidad establecida era 30 km/h y él pasó a 107 km/h", aclaró.

Por su parte, David Castera, director del rally, explica cómo funciona el GPS de los participantes en situaciones de este tipo, dejando claro que la indicación del inicio del control de velocidad aparece tanto en el roadbook como en el sistema de posicionamiento.

"El GPS emite un pitido, que suena cada vez que se valida un Way Point [punto de paso]. Cuando llegas a una zona de velocidad limitada, el GPS se enciende a 800 metros y te indica con una flecha cómo llegar hasta la zona con velocidad controlada. A partir de ese momento, tienes 180 m para frenar", apunta el francés.

"Por lo que entiendo de lo que ha ocurrido, Sébastien no atiende, en ese sentido, a las indicaciones de su copiloto, sino que se fía del pitido para frenar. No es la función del pitido. La función del pitido es indicar que se ha validado un WP. También tiene la información en el roadbook y en la tablet. Él llegaba muy rápido y esperaba un pitido. El problema es que no sonó (eso puede ser) o que no lo oyó... y ahí está el problema".

"Cuando se da cuenta, pega un frenazo brusco, pero es demasiado tarde. Yo creo que es un riesgo enorme fiarse de ese pitido. En mi experiencia personal con Stéphane [Peterhansel] y Cyril [Despres], el piloto nunca debe fiarse del pitido, sino del copiloto. Hay mucho que perder y poco que ganar".

En el reglamento del Dakar 2021 para las categorías de coches, camiones y SSV, se establece claramente en el artículo 37P3 lo siguiente:

"Si el competidor cuestiona las infracciones detectadas, deberá presentar una reclamación por escrito, con su depósito, que entregará al director de carrera en los 30 minutos siguientes a su notificación, para proceder a la descarga de los datos del GPS". Bahrain Raid Xtreme desestimó realizar dicha reclamación. Además, establece que "cualquier exceso de velocidad registrado por el GPS conllevará las penalizaciones siguientes impuestas por el director de carrera". En el caso de Loeb, que recibió cinco minutos de sanción (más una multa de 300€) se debe a que el GPS registró "un impulso de más de 40 km/h de diferencia con el límite de velocidad establecido".

Vídeo: ejemplo de cómo es una zona de velocidad limitada en el Dakar

