Loeb explica con detalles la separación de Elena

La ruptura Sébastien Loeb-Daniel Elena continúa dejando algunas secuelas 10 días después de su anuncio. En esta ocasión, fue el piloto alsaciano quien dio la cara para explicar con pelos y señales los motivos que le han llevado a prescindir del copiloto con el que ganó nueve veces el Mundial de Rallies.

Loeb, de 47 años, disputó su quinto Dakar el pasado enero, en la primera edición del equipo Bahrain Raid Xtreme, gestionado por Prodrive, con Nani Roma como compañero. Pero las penurias comenzaron demasiado pronto para él y su copiloto de toda la vida, Daniel Elena.

Ambos incurrieron en una sanción en la etapa 4 por exceder los límites de velocidad en una zona controlada por radar, algo que generalmente el copiloto debe avisar y que se indica con pitidos a través de la instrumentación que la organización del Dakar instala en cada coche.

Y a partir del día siguiente, la etapa 5, todo fue cuesta abajo para la pareja: perdiéndose junto a Carlos Sainz aquella jornada, pinchando multitud de veces y llegando a tener que pasar 9 horas en mitad del desierto en la etapa 6. Su abandono se produjo finalmente dos jornadas después, tras haber sufrido varios desperfectos en su BRX T1 4x4 en la etapa maratón.

"Perdimos mucho tiempo en la navegación. En cuanto al pilotaje, hay algunas cosas que tengo que estudiar y que tenemos que entender, porque tuvimos muchos pinchazos", reflexionó, de primeras, Loeb sobre sus problemas en el Dakar 2021, en una entrevista con el diario francés Les Dernières Nouvelles d’Alsace.

"Prodrive está haciendo todos los esfuerzos posibles y tratará de solucionar cualquier inconveniente de organización, técnico y demás. Hasta donde yo sé, soy el responsable de mi coche, y creo que tengo que esforzarme para tratar de optimizar la manera en la que mi equipo trabaja con él".

"Fue una decisión complicada, pero de esas necesarias. Fue un tema deportivo, de rendimiento. Estaba convencido de que tenía que hacerlo. Sin embargo, hacerlo y anunciarlo es algo que fue extremadamente difícil. Tener que hacerlo y decírselo a Daniel, mi amigo... decirle que quería pasar página fue una decisión dura. Tal vez no lo hice de la mejor manera posible. Para mí, es un amigo y hablé con él abiertamente, como cualquiera haría entre amigos, y quizás no use las maneras correctas y lo siento por ello", razonó en voz alta el piloto francés.

"Pero creo que tenía que pasar por ello, darme algo de aire fresco, probar algo diferente, intentar salir de esta zona de confort, descubrir nuevas cosas. Tal vez recibir la ayuda de alguien profesional de la disciplina, que me acompañe y me ayude a mejorar, porque sé que todavía tengo cosas que aprender. Actualmente, éramos una pareja de WRC y nos metimos en un sistema completamente diferente y creo que no fue suficiente".

Loeb deja claro que Elena se intentó adaptar a los raids de la mejor manera posible, de hecho fueron capaces de ganar 14 etapas del Dakar de 2016 a 2019, cuando con los coches de Peugeot (el último año de manera privada dentro de PH Sport).

"Él [Elena], logró reducir la diferencia gracias al duro trabajo de estos últimos años. Pero ahora la navegación se ha vuelto tan dura que creo que necesitas a un profesional de esta disciplina para poder lidiar con ella", apunta Loeb sobre los cambios de filosofía de la pasada edición.

"Creo que tuvimos un poco de suerte de entrar en los raids en una época en la que el Dakar era un poco, según los especialistas, estilo WRC. Nos encajó muy bien porque podíamos marcar la diferencia en las pistas y la navegación era menos complicada de lo que es ahora".

Cuando se le preguntó por las críticas de muchos aficionados estos últimos días a través de redes sociales, tras posicionarse a favor de Elena, Loeb dejó claro que le afectan.

"Obviamente me afectan las críticas, no estoy habituado a ellas. Generalmente tengo buena prensa y de algún modo es algo importante para mí, porque me gusta dar alegrías a la gente y es mejor que te vean de manera positiva que negativa. Entiendo que mucha gente defienda a Daniel, porque se le puso en una situación de víctima. Creo que mucha gente malinterpretó las razones por las que tomamos la decisión, porque la información que salió no fue realmente la correcta", concluyó.

Las fotos de Loeb y Elena en el Dakar 2021

