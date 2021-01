WRC: Ogier le da la vuelta a su mala primera jornada

Gap (Francia).- Sebastien Ogier dio un vuelco a la clasificación en el primer bucle de la segunda jornada del Rally de Montecarlo. Esta vez el francés aprovechó su posición de salida ya que la carretera se iba ensuciando poco a poco a medida que pasaban los coches y, además, Toyota resolvió los problemas en sus frenos.

Evans consiguió mantener el tipo y ceder sólo ocho segundos, mientras que Rovanpera que comenzó yendo muy deprisa, fue penalizado en el segundo tramo y luego no pudo apretar lo suficiente en la especial que cerraba la mañana, perdiendo la tercera plaza en favor de Ott Tanak, que tampoco estaba contento con la manera en que había comenzado el segundo día.

Neuville y Sordo fiaron sus estrategia a la presencia de hielo en la carretera, pero al final había mucho menos del que esperaban y tuvieron que correr dos de las tres especiales con un neumático de clavos y sin nada de nieve ni hielo, lo que les hizo perder confianza y, por tanto, segundos en el crono.

Tramo nocturno... de buena mañana

La jornada comenzó con una etapa nocturna con bastante hielo en algunas partes, por lo que todos los pilotos eligieron llevar algunos neumáticos de clavos en su set. Como el día anterior, el orden de salida fue dado por las posiciones del mundial 2020 por lo que Ogier tomaba la salida a las 6 horas y diez minutos de la mañana.

Ogier, con los problemas de frenos de la anterior jornada solucionados, conseguía ser el más rápido, aventajando a Evans y Rovanpera. "Las condiciones eran muy distintas a las que vimos en el reconocimiento, hemos tenido que fiarnos de los ouvriers, pero he conducido de manera segura" admitió en hexacampeón del mundo.

Su compañero de Toyota, Evans, se quedó a 2,7 segundos y se le vio muy agresivo en algunas partes del tramo aunque sin llegar a llevarse ningún susto apreciable. Detrás, Rovanpera completaba el triplete de TGR y se ponía momentáneamente al frente de la clasificación general.

Tanak fue muy rápido en la primera parte de la especial, pero al llegar a la zona de hielo, condujo con más seguridad y terminó cediendo 17,7 segundos. "Ha sido sólo por el hielo. He ido con cuidado pero estamos ahí y eso es importante" explicó el de Hyundai en el punto de control nada más terminar el tramo.

Neuville se desperezaba y conseguía situar su i20 Coupe WRC a espaldas del trio de Toyota, cediendo sólo 7,3 segundos. Con una elección de neumáticos diferente a la de sus rivales, el belga se mostraba contento: "podía haber hecho más, pero vamos progresando".

Sordo, que había elegido los mismos neumáticos que Neuville, 3 superblandos y tres de clavos, se dejó 28,8 segundos, y admitió que no le estaban saliendo las cosas: "en estas condiciones acertar la velocidad de cada curva es difícil. En la primera parte se veía muy poco y hemos ralentizado demasiado, luego he conducido muy mal".

Neuville y Sordo con problemas

El segundo tramo estaba prácticamente libre de hielo y Sebastien Ogier aprovechó la oportunidad para volver a ser el más rápido y colocarse al frente de la general. El viernes estaba siendo un día propicio para Toyota que seguía con sus tres Yaris al frente con Evans por delante de Rovanpera que sufrió una penalización de diez segundos por llegar tarde al control.

Tanak, el único Hyundai que montó los mismos neumáticos que Toyota, cuatro superblandos y dos de clavos, no pudo seguir su ritmo y volvió a ceder segundos. "El motor no va bien en las horquillas, le falta potencia" comentó el estonio.

Neuville y Sordo, que fiaron su elección de neumáticos a la presencia de nieve en la carretera, continuaron también perdiendo tiempo. "Con una rueda de nieve en la parte de atrás es muy difícil, me iba de lado en cada curva" comentó el cántabro.

Ogier, suma y sigue

El último tramo del primer bucle entre Montauban sur l’Ouvèze y Villebois les Pins de 22 kilómetros estaba completamente seco, por lo que la elección de neumáticos de los Toyota y de Ott Tanak se mostró clave.

Tanto, que Neuville y Sordo sufrieron mucho para mantener su coche recto en la carretera. El belga trompeó pocos metros antes de llegar al control, perdiendo mucho tiempo y Sordo no encontraba la velocidad, lo que le comprometió durante toda la especial, perdiendo 37 segundos más. El belga no tenía las notas actualizadas ya que su equipo de ouvriers sufrió un accidente y no pudo completar el tramo.

Ogier aprovechó para ponerse al frente de la clasificación tras adjudicarse los tres tramos de la mañana. "Ha sido un buen bucle" comentó el francés antes de poner rumbo a la asistencia, " no ha sido fácil, porque había mucha grava en la carretera, pero tenía mucha más confianza que ayer. Tener frenos ayuda mucho" dijo de manera irónica en referencia a sus problemas del día anterior.

Evans consiguió seguir el ritmo de su jefe de filas, mientras que Rovanpera, que había comenzado muy fuerte, no pudo estar a la altura de sus compañeros. "Estaba muy sucio y los que iban delante tenían la pista más limpia, no he podido apretar" decía el joven finlandés.

El rally se reiniciará a mediodía para la segunda pasada por los dos primeros tramos de esta mañana, que apenas tendrán presencia de hielo o nieve.