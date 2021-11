Ogier supera un susto y queda cerca del título en Monza

Los aspirantes al título, compañeros en Toyota, llegaban a la última jornada separados por solo medio segundo, pero después de un bucle matutino sin incidentes, la ventaja de Ogier en el rally ha aumentado a 7,6 segundos y sigue en camino de su octavo título en su última temporada completa en el mundial.

Ogier se tocó con una barrera de hormigón que delimitaba una chicane del histórico peralte del circuito de Monza en la especial 14 (Grand Prix 2). Afortunadamente para él, el impacto solo quitó al francés un trozo de su rueda delantera derecha y terminó ese tramo un segundo por detrás de Thierry Neuville (Hyundai), que ocupa el cuarto puesto en el rally tras ese scratch.

"No me lo esperaba. Aquí es muy fácil golpear algo", dijo Sébastien Ogier después del incidente.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: WRC.com

Elfyn Evans logró completar ese tramo de manera limpia, pero solo pudo igualar el tiempo de Ogier para mantener la diferencia de 0.5 segundos con su rival.

Sin embargo, las esperanzas del galés de ganar el rally y luchar por el título sufrieron un duro golpe en la especial 15 (Serraglio), la última de la mañana, cuando bloqueó neumáticos y se fue largo en una curva, donde paró el coche. Después de volver a encenderlo, de nuevo detuvo el motor de su Yaris, de manera extraña en mitad de una curva, antes de terminar la etapa 16.8s detrás de Neuville, que se llevó su segundo scracth consecutivo.

"Apreté los frenos y no pude hacer girar el coche, me metí en los fardos y me detuve", dijo Evans. "También tuvimos otra pérdida luego. No fue una gran especial".

Después de su afortunado susto en el tramo anterior, Ogier pilotó con sensatez para llegar al final de la especial a 9.7 segundos de Neuville, pero 7.1 segundos más rápido que Evans para abrir una ventaja relativamente cómoda de cara al final del rally y de la temporada.

"Conduje con seguridad, estaba un poco en el lado seguro, pero fue una etapa limpia", dijo Ogier. "Cuando estés aquí, tómatelo con calma".

Dani Sordo completó las dos especiales de la mañana sin problemas para conservar el último lugar del podio, a unos 21,6 segundos de Ogier, pero 14,3 segundos por delante de su compañero de equipo Neuville.

A pesar de un trompo por la grava que había en la pista, Oliver Solberg terminó el bucle en el quinto puesto y sigue camino de su mejor resultado en el WRC hasta la fecha conduciendo un Hyundai i20 WRC de 2C Competition.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Hyundai 2C Competition Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Teemu Suninen, de Hyundai, ha subido al sexto lugar después de que Takamoto Katsuta sufriera un enorme trompo tras bloquear sus ruedas traseras, acabando contra las barreras y destrozando su rueda delantera izquierda.

Katsuta, que cayó al séptimo puesto, acabó la especial como pudo y busca que su Yaris pueda ser reparado a tiempo para la última Power Stage.

Gus Greensmith, de M-Sport, terminó la mañana octavo en la general después de sufrir un trompo idéntico al de Solberg en la etapa 15, mientras que Kalle Rovanpera, de Toyota, que decidió correr neumáticos de invierno, es noveno.

El Rally de Monza concluirá con una última especial en el tramo de Serraglio.

WRC - Rally de Monza - Resultados luego de la PE14