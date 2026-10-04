WRC Cerdeña: Evans es campeón tras un accidente de Solberg en el duelo decisivo de la última etapa

Elfyn Evans es el campeón del mundo de rallyes de 2026 después de que Oliver Solberg se estrellara a dos curvas de la meta en un desenlace increíble del Rally Italia Cerdeña, decisivo para el título.

El piloto de Toyota, copilotado por Scott Martin, llegó a la ronda final de la temporada con 21 puntos de ventaja sobre Solberg, pero salir primero a la carretera puso a Evans a la defensiva, creando una conclusión tensa que se decidió en el último tramo del año.

Solberg, que salía tercero a la carretera, terminó el viernes en tercera posición pese a sufrir un pinchazo lento, antes de ponerse líder tras una brillante actuación el sábado. Evans admitió que por momentos se sintió impotente para recortar diferencias debido a su posición en la carretera, acabando el sábado en una lejana quinta posición general.

La lucha por el título se redujo a una tensa etapa de Power Stage final de 'el ganador se lo lleva todo'. Con una ventaja contundente en la general, Solberg llegó al último día seis puntos por detrás de Evans, que necesitaba sumar cinco puntos del Super Sunday para asegurar lo que también habría sido su primera corona.

Solberg redujo la diferencia a tres puntos al liderar la clasificación del Super Sunday, con esa brecha reducida a uno cuando Evans tuvo que detenerse y cambiar un neumático delantero derecho pinchado en el penúltimo tramo. Evans pudo mantener su quinta posición en la clasificación general, pero perdió dos puntos provisionales del Super Sunday en el proceso.

Con Solberg camino de lograr su tercera victoria del año y liderando el Super Sunday, el sueco estaba destinado a ganar el título por desempate si el rally terminaba con ambos empatados a puntos. Eso creó una increíble decisión en el tramo final, con Evans sabiendo que tenía que batir a Solberg para asegurar la corona.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Con el título en juego, Evans pensó que no había hecho lo suficiente para batir a Solberg en el último tramo. Solberg venía mejorando los parciales, pero a dos curvas del final se salió de la carretera, lo que entregó el título a Evans. Como resultado, Evans se convirtió en el primer campeón mundial de rallyes británico desde Richard Burns en 2001.

"Todavía no lo he asimilado. Estaba bastante seguro de que se había acabado. Lo di todo. Lo siento por Oliver," dijo Evans.

Solberg se recuperó para terminar el tramo y conseguir su tercera victoria de la temporada por 57,6s sobre el vigente campeón del mundo Sebastien Ogier. El tercer aspirante al título del campeonato, Sami Pajari, que comenzó el fin de semana como el rival más cercano de Evans a 17 puntos, terminó tercero, con los cinco primeros completados por Adrien Fourmaux, de Hyundai, y Evans.

Takamoto Katsuta, de Toyota, terminó el rally en sexta posición por delante de Jon Armstrong, de M-Sport-Ford. Ambos estuvieron entre los que sufrieron costosos pinchazos el viernes.

Resultó ser un final de temporada lleno de acontecimientos para Hyundai, ya que el equipo terminó el viernes con Thierry Neuville arrebatando el liderato del rally a su compañero Fourmaux por 0,4s.

Las esperanzas de Fourmaux de conseguir una primera victoria en el WRC sufrieron un duro golpe cuando padeció dos pinchazos el sábado. Neuville también perdió el liderato ante un Solberg lanzado antes de que un accidente en el tramo 11 provocara su abandono.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Hyundai

Su compañero Dani Sordo también abandonó el sábado tras sufrir molestias causadas por un accidente en el Shakedown.

Martins Sesks de M-Sport también vivió un rally lleno de incidentes, ya que un pinchazo seguido de un problema de dirección acabó con cualquier opción de puntos. Su compañero Josh McErlean llegó a rodar sexto antes de que un error en el tramo 12 terminara provocando un abandono en un enlace.