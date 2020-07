La Isla de Wright recibirá las Diamond Races en 2021

En una isla conocida por su notable costa y a sólo dos horas del centro de Londres, las Diamond Races se llevarán a cabo en un circuito de 12,4 millas de largo en el sur de la Isla de Wight. La carrera se centra en la belleza natural de la isla y en carreteras que ya han sido aclamadas como unas de las mejores y más agradables del mundo. La carrera se desarrolla en los pintorescos pueblos de Chale, Kingston, Shorwell y Brighstone, así como en un rápido tramo costero de 8 kilómetros a lo largo de la carretera militar.

La nueva reunión de la carrera se llevará a cabo bajo las estrictas normas del evento estipuladas por el organismo rector de los deportes, la ACU (Auto Cycle Union), a través de la cual se administra todo el deporte de motocicletas en el Reino Unido. Como la seguridad vial se encuentra en el corazón de las Diamond Races, los organizadores se esforzarán por destacar la importancia primordial de la seguridad en la carretera, con una atención meticulosa a la seguridad de los pilotos, espectadores y directivos, incorporando una estrategia para promover la seguridad vial.

Este evento ha sido desarrollado en sintonía con el consejo local de la Isla de Wight y los expertos de la fraternidad de carreras de motos, y tanto el equipo de las Diamond Races como el consejo de la Isla de Wight están entusiasmados con la confirmación de que el evento de carreras en carretera previsto tendrá lugar a partir de octubre de 2021, con dos días de prácticas el miércoles y el jueves, seguidos de las carreras cronometradas que se celebrarán el sábado. La fecha exacta del evento se anunciará después de que se publique el calendario del Campeonato Británico de Superbikes de 2021. Planeado para convertirse en una reunión regular de carreras de motos y una celebración de fin de temporada, el evento tendrá lugar una semana después de que la temporada del Superbike Británico termine tradicionalmente en el circuito de Brands Hatch en Kent, dando la bienvenida a las máquinas de Superbike, Supersport y de peso ligero, junto con una demostración de sidecar y una categoría de motos eléctricas.

Además de las carreras principales, también habrá un evento de participación para que los motociclistas acudan al curso de las Diamond Races, dirigido por renombrados pilotos de carretera, para experimentar la emoción de las carreras en carreteras seguras, cerradas y controladas, que también desempeñarán un papel fundamental en la promoción de la seguridad vial y la consideración de la audiencia de las Diamond Races.

Las Diamond Races cuentan con un equipo líder en el mundo, no sólo con grandes nombres de la industria de las carreras de motos de carretera, sino que también cuenta con un equipo empresarial de experiencia mundial con notables conocimientos digitales, tecnológicos y de gestión de eventos para hacer posible el evento, y trabaja en estrecha colaboración con el consejo de la Isla de Wight para acoger el evento con pleno apoyo local. Entre los principales participantes se encuentran Gary Thompson MBE (Secretario del TT de la Isla de Man), Steve Plater (antiguo ganador del TT de la Isla de Man y ex campeón británico), Neil Tuxworth (ex director de carreras de Honda), así como James Kaye (ex piloto del Campeonato Británico de Turismos y cofundador de Diamond Races) y Matt Neal (tres veces campeón británico de turismos y embajador de Honda en el Reino Unido).

Paul Sandford, CEO y cofundador de las Diamond Races, dijo: "Como residente local de la Isla de Wight, estoy muy emocionado de dar la bienvenida a los aficionados al deporte motor de todo el mundo a esta hermosa isla, para lo que seguramente será un inolvidable fin de semana de acción de carreras y entretenimiento para toda la familia. La Diamond Races es la culminación de años de duro trabajo, dedicación y planificación por parte de todo el equipo, y tenemos la suerte de contar con lo mejor de lo mejor en su organización. No se ha dejado piedra por remover en el esfuerzo por ofrecer un evento espectacular que tenemos razones para creer que será una parada regular en la temporada turística de la isla y pondrá a la Isla de Wight en el mapa internacional de carreras de motos de carretera".

Esta será la primera vez en la historia que una carrera profesional de carretera se ha llevado a cabo en la Isla de Wight, y al estar al alcance de los 17 millones de personas que se estima viven en la densamente poblada región de Londres y el Sureste del Reino Unido, las Diamond Races atraerán a la isla tanto a experimentados entusiastas de las carreras como a espectadores primerizos de las carreras de carretera. Lejos de la pista, la Isla de Wight tiene muchas otras atracciones que las familias y los veraneantes pueden disfrutar mientras la visitan. Al celebrarse en octubre - tradicionalmente el final de la temporada turística de la Isla de Wight - la "isla del sol" de Gran Bretaña se beneficiará sin duda de un impulso a la economía local con otro pilar de entretenimiento que acompañará al popular Festival de Música de la Isla de Wight (junio) y a la ya establecida Semana de Cowes (agosto).

Dave Stewart, líder y miembro del gabinete de asociaciones estratégicas del Consejo de la Isla de Wight, dijo: "Hemos estado trabajando entre bastidores durante bastante tiempo con especialistas en eventos para estudiar la viabilidad de una reunión de carrera de este tipo, y estamos muy entusiasmados por poder anunciar otra primicia para la Isla de Wight. Estamos comprometidos con el desarrollo y la expansión de la economía de la isla y este evento seguramente emocionará a los entusiastas locales y atraerá a visitantes del continente y, de hecho, del norte de Europa, lo que ayudará a ampliar la temporada turística de la isla y dará otro impulso a nuestra economía en el último trimestre del año. Se hará hincapié en la seguridad del evento y me complace que los organizadores estén dispuestos a trabajar con nosotros en las próximas semanas y meses para promover el motociclismo seguro aquí en la isla".

Los espectadores pueden esperar emocionarse con las vistas y sonidos de las máquinas que circulan por el pintoresco recorrido desde una serie de tribunas temporales que ofrecerán vistas espectaculares de este dinámico deporte.