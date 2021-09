Hamlin vence a Larson en un final dramático en Darlington

El triunfo hace que Hamlin pase automáticamente a la Ronda de los 12 en los playoffs de NASCAR, independientemente del puesto que ocupe en las dos próximas carreras en Richmond y Bristol.

Hamlin lideró las últimas 69 vueltas, pero fue en la última donde estuvo más cerca de perder la victoria. Cuando los dos entraron en la curva 3 en la última de las 367 vueltas, Larson arriesgó al máximo al volante de su Chevrolet N°5, tocando el muro.

Larson logró llegar al parachoques trasero de Hamlin al salir de la curva 4, pero perdió el impulso mientras los dos corrían hasta la bandera a cuadros, donde Hamlin ganó por 0,212 segundos.

"La Southern 500, es una gran victoria. Sí, me encanta este circuito. Es, de lejos, mi circuito favorito", dijo Hamlin, que ahora tiene cuatro victorias en la Copa en esta pista. "Es simplemente genial".

"Él (Larson) condujo más allá del límite de los coches y los neumáticos. Sabía que venía. Fui un poco conservador en esa última vuelta porque tenía esa ventaja de cuatro coches. Sí, no pensé que iba a arriesgar tanto, pero sigue siendo una gran carrera".

"Ha sido un ida y vuelta entre él y yo la mayor parte del año. Él ha sido un poco más rápido en este tipo de pistas de carreras, y por suerte la bandera amarilla llegó cuando lo hizo y la estrategia funcionó muy bien para el equipo, pero hombre, estoy muy feliz".

Preguntado por la importancia de la victoria, Hamlin dijo: "Era cuestión de tiempo. No podemos seguir liderando a diez vueltas del final cada semana y no conseguir una victoria".

"Ayer se dieron unas circunstancias únicas pero, hombre, te digo que no podría estar más contento por esta victoria y ahora pasar a la Ronda de los 12".

Ross Chastain terminó tercero, Martin Truex Jr. se recuperó de una penalización por exceso de velocidad al final de la carrera para terminar cuarto y Kevin Harvick completó los cinco primeros.

Completaron el top-10 Kurt Busch, Brad Keselowski, Joey Logano, Chris Buescher y Austin Dillon, mientras que el mexicano Daniel Suárez cruzó la meta en la 13° posición.

Resultados de la carrera: