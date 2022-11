Rins: Suzuki se va en un momento que la moto es competitiva

Alex Rins logró despedir a Suzuki desde lo más alto del podio. El piloto de Barcelona siempre se mostró fiel a la fábrica de Hamamatsu, y su entrega en el desarrollo de la moto es innegable. Puede que por eso fuese uno de los más afectados por la salida del equipo del campeonato.

Sin embargo, Rins fue capaz de anotarse dos victorias en el tramo final de temporada, ganando en Australia y Valencia.

"Ha sido fantástico terminar así la temporada", declaró el español en la rueda de prensa posterior a la última carrera de la campaña. "No podría haber aspirado a más. He dominado de principio a fin, pero ha sido difícil de gestionar".

Rins tildó el fin de semana de "emotivo, a nivel físico y mental". Aún así, logró clasificar en quinta posición, algo "muy importante" de cara al domingo. "En la parrilla estaba despidiéndome de los mecánicos y estaba llorando, pero en un momento dado me dije 'Alex, céntrate, que tienes una carrera por delante'".

Dicho y hecho, se puso primero antes de llegar a la primera curva, y no se separó de la primera posición hasta ver la bandera a cuadros. "No podía permitirme ningún error, porque Jorge Martín y después Brad Binder venían muy rápido".

"Ha sido muy especial ver a todos los miembros del equipo", señaló. "No tengo mucho más que decir. Esta tarde o mañana salto a otro box y abro un nuevo capítulo en mi vida, y estoy emocionado, pero a la vez triste. Llevo seis temporadas con Suzuki, he aprendido mucho, hemos ganado juntos, perdido juntos, llorado juntos. Pero era algo que no estaba en mis manos, y como dije el martes, di mi 100%, y me doy por satisfecho".

"Creo que he hecho un buen trabajo para Suzuki, y hemos hecho una moto competitiva y ganadora", comentó poco después. "Hemos trabajado mucho, y lo que nos dijeron es que cerraban la división de competición porque tenían otros planes para el futuro, algo relacionado con el medioambiente. Respeto totalmente la decisión. No es sencillo, porque tenemos una moto competitiva, y este año ha sido increíble. Pero es su decisión, y no puedo hacer nada más que respetarla. A mí me han dado muchas cosas, y es lo que es".

Rins ya había declarado días atrás que se sentía en paz consigo mismo, porque sabe que lo entregó todo. "Me siento muy orgulloso, porque creo que nos lo merecíamos". "Ya he pedido que me den la moto, porque es algo muy especial. Cuando entré en el parque cerrado y me giré para ver el neumático trasero vi todos los nombres de los mecánicos escritos a mano y me embargó la emoción", comentó, refiriéndose a la decoración especial que lucieron las Suzuki en Valencia.

"Me afectó mucho [la decisión del equipo], porque competir sin tener ningún contrato no es fácil. Tuve caídas, me rompí la mano... nada iba bien en ese momento. Pero estuve trabajando mucho en casa con mi psicólogo para poder concentrarme al 100%. No era fácil, pero lo hemos logrado".

"Creo que ha sido el momento más difícil de mi carrera", reveló. "Siempre lo he tenido todo más o menos controlado, pero después de Jerez no sabía ni si iba a seguir corriendo el próximo año".

En 2023 competirá con una Honda del LCR, al igual que Joan Mir. El rendimiento de la RC213V en las últimas temporadas dejó bastante que desear, pero Rins dijo no estar preocupado. "Tengo ganas de probar una moto nueva, porque llevo seis años con la misma marca, y a veces los cambios son positivos".

"Al final, Honda es Honda, y van a ser capaces de hacer una moto competitiva. Marc estuvo probando piezas nuevas en las últimas carreras y estaba ahí. Es verdad que quizás no sea la mejor moto de la parrilla, pero Honda es Honda, y seguro que serán capaces de hacer una moto competitiva", concluyó.