Quartararo: "Será difícil evitar que Márquez se escape"

El piloto de 21 años desempató el récord de poles que compartía con su compatriota Christian Sarron, en el estreno de la que apenas es su segunda temporada en la categoría de las motos pesadas.

El Diablo repitió la pole lograda en este mismo circuito la pasada temporada y espera desquitarse de la avería que le apartó entonces de pelear por ganar.

Sin embargo, de las siete poles que suma, ninguna se ha traducido todavía en una victoria, y ese es precisamente el objetivo que buscará este domingo en Jerez.

"Las poles son importantes, pero lo importante son las victorias y podios y llevo cero", apuntó Quartararo. "Soy el francés con más poles, pero voy a intentar pasar al siguiente nivel, victorias".

Para ello, Fabio ha cambiado su forma de afrontar los fines de semana.

"El año pasado estaba obsesionado con acabar arriba en todos los entrenamientos, pero en la carrera no culminaba. Lo importante es trabajar en ritmo de carrera. Hemos dado un paso, pero nos falta con Marc y Maverick. Espero dar otro en las siguientes carreras".

El de Niza coincide en que Márquez es el favorito, pero confía en plantarle cara.

"La estrategia no está planificada aún. Hemos encontrado algo al final del FP4. Mañana lo probaré en el warm up. Creo que por fin vamos en la buena dirección. Hacía mucho tiempo que no pilotaba la moto y tenemos que adaptarnos y encontrar la mejor puesta a punto. Será difícil evitar que Marc se escape porque es muy rápido. Lo importante será la salida y ver cómo gestionar la carrera. Sobre el papel es difícil".

Después de señalar el viernes que la Yamaha ya no es "una moto fácil", el galo matizó sus palabras.

"No es que sea más difícil, pero con la M1 en 2019 me sentía mejor al final porque llevábamos toda la temporada. Ahora llevamos cinco meses sin correr y necesitamos tiempo. El potencial es muy bueno, pero aún no tengo las sensaciones del año pasado. Tenemos que dar más vueltas porque estamos al principio. Es cierto que de punta y potencia la moto no es la mejor, pero tiene otros puntos fuertes: gira bien, se puede parar. Es clave gestionar neumáticos y trabajar en este sentido. No te puedes quedar solo con los puntos positivos de una moto", finalizó.

