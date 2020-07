Las dos primeras posiciones de la parrilla de salida del Gran Premio de España estuvieron copadas por dos Yamaha M1 2020, las de Fabio Quartararo y Maverick Viñales.

Valentino Rossi, con la misma moto, ha sufrido todo el fin de semana y aunque el sábado por la mañana sacó un golpe de genio para meterse directamente en la Q2, en ella acabó 11º, lejos, muy lejos, de sus compañeros.

Rossi está sufriendo este fin de semana en Jerez, y la mala noticia es que el próximo se repetirá en la misma pista. Pese a ello, el italiano no se guiará por estos dos resultados para tomar una decisión con su futuro.

No creo que lo que ocurra en estas dos carreras tenga ninguna incidencia en la decisión del año que viene”, dejó claro.

“He mejorado un poco el rendimiento de ayer a hoy, pero tenemos que mejorar mucho más”, advirtió.

En Michelin han sugerido que para aprovechar el potencial de sus nuevos neumáticos hay que modificar el estilo de pilotaje.

“No estoy de acuerdo con Michelin. Si miras las imágenes, no es verdad que yo no saque el cuerpo de la moto. He trabajado mucho en eso. Dovizioso es un piloto que está muy encima de la moto, y a él no le pasa, no consume las gomas tanto como yo”, argumentó.

“Ahora, las gomas Michelin son muy blandas, demasiado blandas de construcción y de compuestos. Pero estoy de acuerdo con que es mi problema, porque los demás logran ir rápido”, dijo con honestidad.

“Es verdad que en Qatar y en Sepang fuimos un poco mejor, pero ya me esperaba sufrir”, encajó el piloto de 41 años.

“Los tres primeros, que son Márquez, Quartararo y Viñales van muy rápido. Márquez es el que tiene más ritmo, pero Viñales y Quartararo están pilotando muy bien”, reconoció para cerrar.

Las fotos de Valentino Rossi en Jerez