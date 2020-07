Márquez: "No era el momento de probar cosas nuevas"

Honda estuvo toda la pretemporada sufriendo hasta la última jornada, en Losail, donde a media tarde a alguien se le ocurrió recuperar el paquete aerodinámico del prototipo de 2019, y los tiempos de Marc Márquez volvieron a cuadrar con aquello que se espera de él.

Luego irrumpió el coronavirus y la decisión unánime de los fabricantes de congelar el desarrollo de las motos, tanto en lo relativo al motor como en la aerodinámica –solo se permite una actualización–, hasta finales de 2021.

La lógica incertidumbre en la marca del ala dorada llevó a sus responsables a adoptar una posición bastante conservadora. Se recuperó la base de la moto de 2019 que Márquez ya conocía a las mil maravillas –con ella logró 12 victorias y seis segundos puestos– y se le aplicaron algunas actualizaciones, según ha repetido el actual campeón a lo largo de este fin de semana.

Para Márquez, la coyuntura y cómo Honda se vio metida en ella no invitaba a hacer experimentos con los que, de salir mal, debería lidiar este curso y el que viene.

El brutal ritmo de giro exhibido por el piloto de Cervera durante el cuarto ensayo libre y la tercera posición en la parrilla que ocupará este domingo en Jerez le otorgan el papel de claro favorito a llevarse el triunfo.

“Estoy feliz porque hemos ido dando pasos. Fabio y Maverick fueron los dos más rápidos en pretemporada y también lo fueron a una vuelta ayer. Será una carrera complicada, con mucho calor, veremos si puedo pelear con ellos”, resumió Márquez, que una vez más decidió desechar un chasis ‘nuevo’ –ya lo probó en pretemporada–.

“En pretemporada llevé otra moto distinta a la que conduzco ahora, pero con el cambio de normativa no era el momento de probar cosas nuevas. Esta moto la conozco muy bien del año pasado, y además vamos probando cosas nuevas”, añadía el #93, que afrontará esta primera carrera con la mentalidad y los ojos bien abiertos. “La estrategia dependerá de cómo estén Maverick y Quartararo", apuntó.

"Si me veo con fuerzas, a lo mejor tiro desde el principio. Pero quedarme con ellos y jugárnoslo al final tampoco parece un mal plan”, reconoció el catalán, que quitó hierro al incidente que protagonizó al término del entrenamiento matinal con Alex Rins, que se enfadó mucho al encontrárselo en la trazada: “No vi a Alex, pero había una doble bandera amarilla y comisarios. Por eso reduje la velocidad y por eso no miré atrás. No esperaba que nadie estuviera buscando bajar el tiempo con una doble amarilla”.

