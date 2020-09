Quartararo dice que no fue advertido por los límites de pista

El reglamento estipula que cualquier piloto que traspase los límites del asfalto en las áreas marcadas y pise la zona pintada de color verde, recibirá una amonestación que se le comunicará a través de un mensaje que la aparecerá en la pantalla de mandos de su moto.

Cinco amonestaciones se convertirán en una penalización que, en la mayoría de los casos, consistirá en un rodeo [long lap penalty].

Pues bien, en el caso del francés del equipo Yamaha Petronas, él aseguró nada más bajarse de la moto no haber recibido ninguna de esas advertencias previas, sino directamente el mensaje en el que se le informaba de la sanción que debía cumplir. Dijo haberlo recibido en el último giro, circunstancia que le impidió cumplir con la penalización y que llevó a Dirección de Carrera a sumar tres segundos a su tiempo total. Eso hizo que fuera Pol Espargaró quien ocupara la tercera plaza del podio en su lugar.

“Para mí, mi resultado final es el podio. Dirección de Carrera no me mandó ningún mensaje de advertencia antes de la sanción. De hecho, vi el mensaje de la penalización cuando ya estaba en la última vuelta, en la recta”, lamentó Quartararo, muy dolido con lo sucedido.

“Si recibes el mensaje de alerta, pues vas con más cuidado. Probamos muchos sistemas, probamos la radio, pero Dirección de Carrera tiene que mejorar”, criticó el Diablo, que tras este resultado sigue el segundo en la clasificación general, a solo un punto de Andrea Dovizioso.

Sobre sus opciones de pelar por el Mundial, Quartararo prefiere no pensar en ello, sobre todo tras confirmar las dificultades que tiene para adelantar.

En Misano quedó claro durante el último tramo de la carrera, cuando el de Niza se las vio y se las deseó para superar a Espargaró.

“No estoy mirando al campeonato, solo me fijo en que nos cuesta mucho adelantar. En el momento en que estoy detrás de una moto más potente, no hay mucho que pueda hacer. Con la Yamaha hay que ganar como lo hizo Franco o lo ha hecho Maverick, escapándonos. Si no, es muy difícil”, remachó Quartararo.