Pol Espargaró: "Me costó mucho terminar la carrera"

La mala suerte que persiguió a Pol Espargaró en Brno, donde un toque con Zarco le apartó de luchar por la victoria, o en Austria, donde se vio superado en el último metro por Miguel Oliveira, se convirtió este domingo en buena fortuna para él, que pese a terminar cuarto, logró subir al podio por una sanción a Fabio Quartararo.

Pol estuvo en posición de podio todas las vueltas menos la última, primero tercero y luego segundo, con la caída de Pecco Bagnaia. Pero al final le pasaron Joan Mir y Quartararo, en el último giro.

“Iba escuchando sus motos las últimas siete u ocho vueltas, oía como se pegaban a mi cogote. Sabía que una era una Yamaha y pensaba que era Morbidelli o Quartararo. Trataba de frenar tarde, parar la moto en medio de la curva para molestarle, porque si una Yamaha no hace paso por curva le cuesta mucho luego hacer un tiempo rápido. Frenaba tarde y levantaba la moto lo antes posible para acelerar. Cada curva era una película diferente, ha sido muy duro”, explicó Pol sobre la defensa de su posición en las últimas vueltas.

“Me ha costado mucho terminar la carrera, las últimas diez vueltas el neumático no existía, por los dos lados. Seguramente la temperatura ha pasado del límite. La moto aceleraba bastante bien, pero los dos lados de la goma eran muy difíciles de controlar”, explicó.

El pasado domingo, el de KTM optó por la goma media trasera, pero esta vez se decantó por la blanda.

“Hemos dado un gran salto. Era importantísimo hacer algo diferente. No sé si con el medio podía ir mejor, pero teníamos que hacer algo diferente, no ser conservadores. Al principio ha ido muy bien, al final hemos sufrido. Me he defendido porque mi moto frena muy fuerte y se lo he puesto difícil”.

Los hermanos Espargaró llegaron a Misano hace 20 días, justo el día que conocieron la muerte de su abuelo paterno, un duro golpe para ambos.

“Tengo muchas ganas de volver a casa para ver a la familia después de la muerte de mi abuelo y para competir en el circuito de casa”, dijo bastante emocionado Pol.

“Un podio hoy es más que una victoria, estaba muy emocionado en el podio. No estoy teniendo suerte este año y este golpe de fortuna ha sido inesperado, muy positivo para nosotros”, zanjo el de Granollers.

