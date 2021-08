El llamado de atención de Puig fue clave para Pol Espargaró

Pol Espargaró llegó a Honda como una apuesta personal de Alberto Puig, el Team Manager del equipo, pero los resultados, hasta ahora, no habían acompañado al corredor español que, sin embargo, este sábado logró su primera pole position desde que se enfundó el mono naranja.

“Para mí ya he hecho el fin de semana. Ha sido una vuelta loca en un circuito muy largo que no te permite ningún error. Me ha ido muy justo en la curva en la que me he caído esta mañana. Era un momento de lograrlo o caerme y lo he logrado. Poco a poco voy entendiendo mejor la moto, la travesía está siendo un poco dura y espero que este resultado nos dé un poco de oxígeno para el resto de la temporada”, dijo nada más conseguir la pole.

Con más tranquilidad, pasados unos minutos, el de Honda seguía sin dar crédito.

“Aún no me lo creo. He pasado de estar en uno de los momentos más críticos de mi carrera en Austria, donde no entendía nada y no podía conducir la moto, a euforia completa y éxtasis, sensaciones muy opuestas que a veces son difíciles de entender”, reflexionó.

Para el catalán era difícil entender los motivos de este cambio fuera de la propia motivación.

“Han pasado cosas que han ido motivándome otra vez y me han permitido sacar esa chispa que tengo dentro, que no siempre sale, pero cuando todo está bien pues soy capaz de conseguirlo”.

“Pequeñas cosas. Después de la derrota de Austria vino una gran tristeza y luego una gran rabia. Si eres capaz de enfocar esa rabia de una manera productiva las cosas mejoran”, señaló.

Tras dos grandes premios de ausencia por motivos de salud, Alberto Puig volvió este fin de semana al paddock, una de las claves para entender el cambio.

“Esta semana ha vuelto Alberto y tuvimos una charla el jueves que me ha ido muy bien, muy motivacional. En parte una bronca, porque él cree en mí y cree que puedo hacerlo bien. Me dijo que no estaba sacando el máximo de mí. En definitiva, que me concentrara más. Al final basta un toque de atención para que las cosas salgan mejor y su presencia me ayuda mucho”, confesó.

El circuito británico también ayuda.

“El trazado se adapta mejor a mí, es agresivo, temperatura baja, hay agarre, eso cubre muchos problemas de la moto. Cuando hay agarre los problemas se solucionan. Aquí podemos aprovechar el neumático blando, soy capaz de conseguir cosas buenas y así ha ido todo el fin de semana”.

“De momento voy a disfrutar el día de hoy, que lo he celebrado como si fuera una victoria, y mañana ya veremos. Pero sin duda salir desde delante permite tener una carrera más plácida sin tener que estar todo el rato en si se te van los de delante. Hay que pensar en mañana, pero después de tan malos momentos quiero disfrutar hoy esta pole”.

Pol estuvo rodando mucho con la goma trasera blanda, preparando la carrera.

“Es una opción. Con las Ducati aquí no pensaba hacer un tiempo como el que he hecho. Pensaba que si salía con la goma media trasera podía defenderme al menos hasta mitad de carrera y disfrutar un poco, que llevo mucho tiempo sin hacerlo y aquí tengo ritmo con el blando. Pero ahora, saliendo primero, la estrategia hay que pensarla un poco más y pensar en las últimas vueltas también”, cerró Polyccio.