Pol Espargaró se ve "candidato al título" tras el GP de Doha

Una serie de errores en pista durante la carrera condenaron a Pol Espargaró, que terminó 13º pero a solo 6 segundos del ganador, mientras que la pasada semana, en su primera actuación con la Honda fue 8º a 5,9 segundos, prácticamente la misma distancia, del vencedor de la prueba, aquel día Maverick Viñales.

El de Honda, como ya le pasó la pasada semana, pagó caro salir tan retrasado en parrilla, tener que remontar, verse obligado a arriesgar y, finalmente, cometer errores que le impidieron progresar y acabar con los de delante.

“Me voy con buenas sensaciones, en ritmo hemos sido de los mejores, para luchar por la carrera o el podio. No hicimos bien las cosas el sábado, saliendo 14º no puede luchar por nada”, se lamentó Espargaró.

“He cometido errores y he llegado a 6 segundos del primero. Quería acabar por delante de Joan Mir (7º) y al final un error en la frenada me lo ha impedido. Lo bueno es que me voy de aquí sabiendo que somos de los más rápidos, hubiéramos podido sacar mucho más haciendo un buen sábado”, insistió.

Pese a terminar fuera del top 10, Pol ha sido la primera Honda en la meta en ambas carreras de Qatar, con una moto que en la segunda mitad del año pasado luchó por podios y que, ahora, con ningún piloto está delante.

“Que sea la primera Honda no me preocupa, no intento ser el primero de Honda, quiero ser el primero de todos”, dijo tajante.

“En este circuito las cosas nos han ido muy mal todo el fin de semana, entrenamientos pésimos, del doce para atrás. Pero en carrera, si hubiera salido desde las dos primeras líneas hubiéramos luchado por la victoria en ambas, era más rápido que todos los de delante, al final estaba rodando en 55 bajos y los de delante en 55 medios. No hemos encajado las piezas como deberíamos y he cometido dos errores muy malos”, se lamentó.

“La moto es rápida, no me preocupa porque la velocidad está ahí, somos rápidos y creo que podemos hacer una temporada brutal. Pero eso pasa por cambiar los sábados, si mejoramos en la qualy y salimos desde las primeras filas podremos luchar por todos los podios de la temporada”, aseguró convencido.

Tras muchos días y muchas vueltas en Qatar, a Espargaró, que se está metiendo mucha presión encima, le irá bien volver a Europa.

“Sí, es un conjunto de emociones muy raras. Por un lado tenemos que estar contentos, en un circuito complicado como este para nosotros y en mi segundo gran premio, hemos estado para luchar por la victoria, pero la otra cara de la moneda es que no hemos sido capaces de hacer un buen tiempo con goma nueva en la clasificación, y no cometer errores en la carrera, y los he pagado carísimos”.

Pese a ello, el de Granollers saca conclusiones muy positivas de este arranque de curso.

“Me voy sabiendo que podemos ser candidatos al título, pero también dejándonos hoy muchos puntos, sabemos lo que hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, en Portimao creo que lo podremos hacer mejor”, soltó esperanzado.

Precisamente, dentro de dos semanas, en Portugal, se espera la reaparición de Marc Márquez, con el que se puede encontrar un nuevo enfoque en la puesta a punto.

“No sé que pasará cuando venga Marc, pero la moto hoy estaba para luchar por el podio. El sábado no lo estaba. Lo sabemos y trabajaremos en ello el próximo gran premio. Si no es por un error en la frenada hubiera acabado sexto. La moto está a nivel y tiene mucho potencial”, cerró el español.

Las mejores fotos del GP de Doha

