Petrucci no piensa en el WorldSBK y quiere con Ducati en MotoGP

Las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus han comenzado a suavizarse y esto ha significado que algunos pilotos de MotoGP puedan volver a entrenar en moto.

Entre ellos está Danilo Petrucci, quien practicó motocross junto a su compañero de equipo Andrea Dovizioso. El de Terni se prepara para una temporada que, aunque sea más corta, será fundamental para definir su futuro en Ducati

Pregunta: Al fin puede volver a entrenar en moto y con Dovizioso.

Respuesta: Volví a Forlì para entrenar y fuimos a rodar juntos a Faenza. Fue el primer entrenamiento juntos en mucho tiempo. Lo retomamos después de un largo parón en el que no tocamos la moto. Hacía mucho tiempo que no estaba tan lejos de una moto.

P: Poco a poco vuelve la normalidad, ¿cuántas ganas tiene de comenzar la temporada?

R: Muchas, aunque no esté claro cuándo podremos comenzar. Espero que se pueda lo antes posible, respetando las reglas y tratando de ser lo más seguro posible, porque lo más importante es la salud de todas las personas que trabajan en MotoGP. Está claro que hay muchas ganas, porque estábamos listos para comenzar la semana anterior a la carrera de Qatar. Estábamos casi en la parrilla de y desafortunadamente no pudimos comenzar.

P: Se habla de un calendario con dos carreras en casi todos los circuitos. ¿Cree que podría afectar la experiencia en las segundas carreras?

R: Creo que sí. La carrera de Qatar siempre es fascinante porque todos venimos de los test la semana anterior y estamos listos. Es una carrera que a menudo es en grupo. No he pensado demasiado si podría ser malo o bueno. En este momento creo que lo más importante es que podamos resolver esta situación y correr. Lo importante es que hay circuitos dispuestos a recibirnos. Esta emergencia nos ha golpeado fuerte y es difícil pensar cómo comenzaremos porque no es nuestro trabajo. Con dos carreras en el mismo circuito, habrá más tiempo para hacerlo bien en la segunda carrera. Para el espectáculo, creo que será bueno porque da la oportunidad de vernos muy cerca unos de otros. Y a esto debemos añadir que durante los test de invierno ya se ha visto que este año hay mucha igualdad.

P: En el calendario 2020 parece que no estará Mugello, donde ganó el año pasado. ¿Sería una gran decepción?

R: Lo lamentaría mucho, porque es mi pista favorita, la que siempre me ha emocionado más. No solo el año pasado, en general siempre ha sido una pista en la que lo hice bien, así que realmente me importa. Lo único positivo es que durante dos años seré el último ganador en Mugello, pero cuenta muy poco. Hubiera preferido volver y correr. Pero sí, creo que en Mugello no habrá carreras. Esperemos que en Italia podamos ir al menos a Misano.

Danilo Petrucci, Ducati Team Photo by: Ducati Corse

P: En Misano en 2017 luchó por la victoria, por lo que también es una pista favorable.

R: Sí, bajo la lluvia. Tal vez saboreé la victoria demasiado pronto y Márquez nos mató en la última vuelta, pero lo consiguió. Podría haberlo vivido genial, porque estaba en Italia, pero no lo hice y tuve que esperar dos años más a mi primera victoria.

P: Mirando el calendario, se puede decir que en algunos aspectos le va bien a Ducati: doble carrera en el Red Bull Ring no habrá Sachsenring...

R: En realidad, Sachsenring es una pista que siempre me ha gustado, donde siempre he hecho buenas carreras, mientras que en el Red Bull Ring solo un año pude ir rápido y estar entre los cinco primeros. En este campeonato habrá que dar el 110% porque, al ser más corto, cada carrera será como una final. Tendremos que tratar de cometer muy pocos errores y siempre ser competitivos, porque no hay tiempo para recuperar. Austria es una pista favorable a Ducati, así que tendré que usar todo lo que tenga para tratar de ser competitivo. Mi moto puede ganar ahí y lo hemos visto en el pasado, así que tengo que intentar subir al podio o al menos intentar ser tan competitivo como Dovizioso y Lorenzo los últimos años.

P: El mercado de pilotos ya ha comenzado a moverse y muchas piezas han encajado. Desde su punto de vista, ¿habría sido mejor esperar al inicio de las carreras?

R: Sin poder evaluar el nivel de los pilotos en la pista, en este momento no sé si tiene sentido tomar decisiones de futuro. Está claro que esto no coincide mucho con el planteamiento que hay en MotoGP, varios pilotos ya han firmado. Parece que los equipos oficiales quieren seguir, pero prefiero esperar a correr antes de empezar a hablar sobre el futuro.

P: ¿Ducati es su única opción o está dispuesto a escuchar otras propuestas?

R: El objetivo es tratar de tener la moto más competitiva posible. En los test trabajamos para hacer que el nuevo neumático trasero funcionase mejor y en Qatar lo estábamos haciendo mejor. Me gustaría ser competitivo con esta moto también en el futuro, pero quiero que todos tengan la voluntad de continuar y hacer buenas carreras juntos. Espero que todo dependa de mí y de los resultados que haga este año cuando volvamos a correr.

P: ¿Consideraría la opción de ser piloto oficial en el WorldSBK si Ducati se lo plantea o solo tiene MotoGP en la cabeza?

R: Aún no he pensado en esto, también porque esa propuesta no me llegó (risas). Pero creo que puedo ganar en MotoGP, no digo el Mundial, pero demostré que al menos alguna carrera y me gustaría volver a hacerlo. Me gustaría continuar en MotoGP, pero con una moto competitiva para tratar de luchar por las primeras posiciones. Si esto no es posible, tendré que mirar alrededor y tal vez seguir en Ducati, pero en superbikes. Digamos que prefiero centrarme en el plan A e intentar completarlo, y si no si se piensa en el plan B.

Danilo Petrucci, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

P: ¿Cambian sus objetivos ante una temporada tan extraña?

R: El año pasado fue mi mejor temporada en MotoGP, porque logré el objetivo de mi primera victoria. Luego me marqué algunas metas más altas y no pude alcanzarlas. De hecho, tal vez me distraje un poco y perdí la serenidad que había encontrado a principios de año, y no conseguí el tercer puesto en el campeonato, que me importaba mucho. Este año quiero hacerlo mejor. Me gustaría terminar entre los cinco primeros y pelear con los mejores. El año pasado acabé fuera por muy poco y del tercero al sexto estuvimos en muy pocos puntos.

P: ¿Cree que el nuevo 'holeshot' que permite variar la altura del amortiguador trasero incluso en movimiento puede ayudarle a conseguir su objetivo?

R: Fue una gran jugada de Gigi [Dall'Igna, director general de Ducati], que siempre va por delante de todos. Pero en general, en los últimos años hemos visto que Ducati siempre ha sido muy vanguardista en la búsqueda de soluciones en MotoGP: alas, deflector. Ahora está el holeshot. Pero en MotoGP, realmente necesitas todo, porque, a veces, después de 120 km de carrera, te juegas el resultado en la última curva. Por lo tanto, la más mínima diferencia puede hacer que ganes una posición. Muchas veces, cuando estaba luchando por el podio, entre el tercer y el cuarto lugar hay una gran diferencia: eres cuarto, has tenido una buena carrera, pero no no te llevas nada. Son situaciones en las que piensas que tal vez te faltó una milésima por vuelta o poco más, por lo que se necesita cada pequeña ayuda. Por lo tanto, está claro que eso no es suficiente, porque los otros también siguen con el desarrollo y debemos luchar con fábricas más grandes, que tienen mucho más personal que nosotros.

Danilo Petrucci, Ducati Team Photo by: Ducati Corse

P: ¿Ha recuperado Ducati su dominio a nivel del motor en velocidad máxima como pareció en los test?

R: Hemos ganado algo, pero no sé si los demás han trabajado en otros aspectos. El año pasado Honda fue fuerte en la recta, pero este año parecía que éramos más rápidos, aunque con dos test resulta difícil entender estas cosas porque no tienes referencias de una pelea real. Sin embargo, al mirar los datos, parece que logramos ser más rápidos. El hecho es que también hay muchas curvas (risas).

P: ¿Queda mucho trabajo para adaptarse al nuevo neumático trasero?

R: Quedaba trabajo por hacer cuando terminamos los test. En Sepang tuvimos algunas dificultades, porque ya lo habían llevado a las pruebas de finales del año pasado en Valencia y Jerez, donde hizo mal tiempo, y no nos dimos cuenta de cuánto había cambiado. En Qatar, sin embargo, las cosas mejoraron un poco, porque entre los dos test tuvimos tiempo para analizar un poco todo. Losail es una pista un poco más favorable a nuestra moto y nos adaptamos, así que creo que tomamos el camino correcto.

P: Fue el único en Qatar que hizo una simulación de carrera completa.

R: Sí, estaba especialmente interesado en hacer una simulación de carrera. En Qatar, prácticamente, solo fui a hacer un buen tiempo el primer día. El segundo y el tercero me centré en la carrera. Hice 22 vueltas y no salió mal, también porque monté el neumático blando trasero. Tenía la duda de si podía usarse o no, pero ya logré aclararlo para la carrera. Quartararo fue más rápido que yo, pero fui el mejor en ritmo de carrera tras él.

Danilo Petrucci, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

P: En estas semanas ha participado en algún gran premio virtual y entre Austria y Jerez progresó bastante, ¿se divierte con los eSports?

R: Inmediatamente hice progresos (risas). Desafortunadamente, mi técnica no ha progresado mucho. Me gusta mucho más jugar con coches, porque tienes el volante y los pedales, así que es más parecido. Con el mando, en cambio, por mucho que el juego sea de motos, no puedes tener la misma fidelidad que en la realidad. Hago entrenamientos casi de profesionales. Tengo un simulador conectado al ordenador e incluso tengo el visor 3D. Disfruto y me ayuda a entrenar la concentración, pero también la coordinación entre la mente y el cuerpo. Además, hay una gran fidelidad con la realidad, así que me gusta.

P: ¿Si le invitaran a participar en un GP virtual de F1, lo haría?

R: No he probado el juego de Fórmula 1, me estoy concentrando en los coches de Gran Turismo. Sin embargo, he hecho carreras online de cualquier tipo, así que en este momento correría.