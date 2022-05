Petrucci sufre un tremendo accidente a más 280 km/h

Danilo Petrucci, que se las arregló para terminar tercero tras llevar a cabo una vistosa remontada en la carrera, se fue al suelo después de cruzar la línea del Virginia International Raceway, en Alton. Al descabalgar de su Ducati, el italiano se arrastró por el suelo a lo largo de más de 100 metros, un trayecto en el que impactó con tres paneles de publicidad, antes de quedar tendido y medio en shock.

Según su propio testimonio, Petrux permaneció dos minutos en el suelo antes de poder levantarse por su propio pie y se dirigió, sin que ningún tipo de asistencia le fuera a socorrer, hasta el centro médico de la instalación.

En una serie de fotos colgadas en su perfil de Twitter e Instagram, el ex piloto de Ducati en el campeonato del mundo de MotoGP muestra las consecuencias de ese espeluznante revolcón, y denuncia la falta de premura de los servicios de asistencia que actualmente se deben hacer cargo de MotoAmerica.

Como consecuencia de la caída, el piloto de Terni sufrió considerables abrasiones en su cuerpo, una fuerte contusión en el brazo izquierdo y varios hematomas repartidos por todo su cuerpo, así como una brecha en el tobillo que precisó de cinco grapas.

"Rodé durante unos cien metros en uno de los peores accidentes de mi vida", describió Petrucci en la madrugada del domingo al lunes, tras la carrera.

"Me quedé tendido en el suelo durante dos minutos, sin que nadie viniera a socorrerme y escuchando cómo las motos pasaban a mi lado, hasta que me levanté yo mismo y me fui, solo, hasta la clínica", lamenta Petrucci, que a pesar de todo sigue al frente de la clasificación general del campeonato, con cuatro puntos de ventaja sobre el surafricano Mathew Scholtz (Yamaha) y 13 sobre el norteamericano Jake Gagne (también Yamaha), el ganador de las dos mangas en Alton.