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Resultados
MotoGP GP de Alemania

La parrilla de salida de la carrera sprint en el GP de Alemania de MotoGP

Marc Márquez, gran especialista del Sachsenring, logró la pole del Gran Premio de Alemania. Esta es la parrilla de salida de la carrera sprint, sin las penalizaciones de Franco Morbidelli y Diogo Moreira, que solo se aplicarán el domingo.

Vincent Lalanne-Sicaud
Edited:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team
También lee:

La parrilla de salida de la carrera sprint del GP de Alemania

1. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

2. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

3. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

4. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

5. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

 

6. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

7. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

8. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

9. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

10. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

11. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

 

12. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

13. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

14. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

 

15. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

16. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

17. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

 

18. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

19. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

20.  Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

 

 

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