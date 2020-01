Viñales renueva con Yamaha hasta finales de 2022

Maverick Viñales, campeón de Moto3 en 2013, llegó a Yamaha en 2017, dos años después de su debut en MotoGP con Suzuki, con quienes logró sus primeros podios y su primera victoria.

A principios de 2018 firmó una renovación por dos años hasta finales de esta temporada 2020, pero Yamaha ha anunciado que ha prolongado su unión con el piloto catalán dos cursos más, hasta 2022.

El de Roses quería despejar su futuro cuanto antes para que eso no le impidiera estar completamente centrado en el próximo campeonato, y declaró que "no había ninguna razón para no quedarse en Yamaha".

Tentado por Ducati, Maverick Viñales habrá completado seis mundiales a finales de 2022, cuando vence el contrato que acaba de firmar.

"Estoy extremadamente feliz porque siento que puedo mantener 'mi propio equipo", comentó sobre su lado del garaje, en el que en 2019 se estrenó el ingeniero de pista Esteban García y realizó otros cambios. "Será mi segundo año con ese equipo, y luego otros dos. ¡Estoy muy emocionado!".

El #12 fue el piloto que más puntos sumó en la segunda mitad de año (más allá de Márquez), y pareció ganar en estabilidad y confianza. El director de Yamaha, Lin Jarvis, dijo que 'Mack' había encontrado "su sitio" en la escudería, y ahora han confirmado su confianza en él con la renovación.

"Creo que si seguimos trabajando muy duro, vamos por el camino correcto. Para mí, era muy importante alcanzar este acuerdo antes de que comenzara la temporada, porque estoy muy motivado y quiero poder concentrarme completamente en la temporada 2020".

“No quiero pasar demasiado tiempo pensando en el futuro".

Viñales dijo que en Yamaha se siente "como en familia" y agradeció el respaldo que recibe. "Me gustaría dar las gracias a Yamaha por su fe en mí. Me están brindando mucho apoyo y, como dije, tengo 'mi propio equipo', que es algo que realmente necesito".

La Yamaha se presentará el próximo 6 de febrero en Sepang y Viñales, tras los test del pasado noviembre, dijo que aunque ganar el mundial "es otra cosa, con esta moto se pueden ganar carreras". Ahora, habló del objetivo máximo y admitió que será duro conseguirlo: “Tenemos que seguir trabajando y ser muy fuertes. Nuestro objetivo principal es, como siempre, ser campeones del mundo e intentar devolver a Yamaha el honor del número 1".

"Lo intentaré lo mejor que pueda", prometió. "Sin duda, daré todo lo que tengo para que nuestro equipo también se sienta orgulloso.

"Yamaha me están dando mucha confianza, y realmente confío en nuestra unión. Creo que ambos creceremos muy rápido y seguiremos apretando".

En un año en el que Valentino Rossi debe decidir si sigue en activo (y su equipo si lo renueva), la firma japonesa se ha cubierto la espalda con el único piloto que les ha dado victorias en los dos pasados cursos.

Tras el campeón Márquez y el reincidente subcampeón Andrea Dovizioso, Maverick logró ser tercero en 2017 y 2019, mientras que en 2018, año complicado para su equipo, cayó al cuarto lugar. Sus números en tres años con la YZR-M1 se resumen en seis victorias, nueve poles y 19 podios en 55 carreras.

