Rossi se retirará si no lucha adelante, dice Morbidelli

Rossi está a punto de cumplir 41 años y a final de 2020 concluye su contrato con Yamaha. La decisión del italiano sobre su continuidad más allá de esta temporada es una de las claves del mercado de pilotos en el Mundial de MotoGP.

En Yamaha están a la espera de la decisión que tome Valentino para moverse en el mercado. Todo apunta a que, ahora mismo, Fabio Quartararo sería el sustituto natural de Rossi en la formación oficial a partir de 2021, junto a Maverick Viñales, quien acaba de renovar con la marca japonesa hasta 2022.

Franco Morbidelli, actual piloto del equipo Petronas, satélite de Yamaha, ‘adoptado’ deportivamente por Rossi tras el fallecimiento de su padre y uno de los miembros más antiguos de la VR46 Academy, sabe que Valentino tiene las llaves del mercado de pases.

“Por su puesto, su decisión condicionará ciertos movimientos”, admite en una entrevista publicada por la revista francesa Moto Revue.

Sobre el futuro de Rossi y su decisión, Morbidelli lo ciñe a los resultados.

“Todo dependerá del nivel de su rendimiento. A Valentino lo que más le gusta son las carreras, pero también le gusta pelear por estar con los de delante. No seguirá corriendo para terminar el octavo o el décimo en cada carrera”, considera.

“La temporada 2019 no fue como él pensaba, espera mucho más de la próxima, si no lo logra creo que tomará la decisión de parar”, dice de un Rossi que no gana desde junio de 2017 y que no ha subido al podio en las últimas 16 carreras.

Pese a que sus opciones de acabar en 2021 en el equipo oficial son escasas, Morbidelli se lo marca como objetivo, aunque reconoce que para ello debe mejorar, y hacerlo pronto ya que el mercado se va a mover rápido.

“Necesito mejorar en carrera y que Yamaha mejore la velocidad punta. Mi objetivo es progresar y estar regularmente entre los cinco primeros. El inicio de la temporada será muy importante porque los contratos se van a negociar pronto. Dependerá de mí, si mejoro y muestro en carrera lo que hago en los entrenamientos, tendré mi oportunidad”.

