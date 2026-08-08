Marc Márquez quedó desconcertado por la pérdida de rendimiento en la sprint de Silverstone

Marc Márquez afirma que no tiene ninguna explicación de por qué sufrió una pérdida de rendimiento tan grave de los neumáticos en la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, tras caer hasta la novena posición al cruzar la línea de meta. "La verdad es que estoy decepcionado", afirma.

El piloto oficial de Ducati se puso en marcha nada más comenzar la carrera, adelantando a la Aprilia de Marco Bezzecchi para situarse cuarto al final de la primera vuelta.

Pero su día empezó a torcerse en la vuelta 5 de 10, cuando Bezzecchi le volvió a adelantar de repente en Maggots y Becketts, a pesar de que el propio italiano estaba bajo la presión de Álex Márquez.

Con tiempos por vuelta en los 2m00s, mientras los líderes mantenían su ritmo en el rango de los 1m58s, el vigente campeón siguió cayendo en la clasificación, ya que Álex Márquez, Pedro Acosta y Franco Morbidelli le adelantaron para hacerse con su posición.

Tras salir bien de la última curva, logró contener a la Honda de Diogo Moreira para asegurarse el último punto en una jornada en la que Aprilia copó los tres puestos del podio.

Aunque Márquez esperaba cierto desgaste de los neumáticos a lo largo de la carrera, el español admitió que le sorprendió haber sufrido más que sus rivales.

"Estoy decepcionado porque hemos experimentado una sensación nueva en la carrera sprint", resumió. "En los entrenamientos, nunca tuvimos esa pérdida de rendimiento en el neumático trasero.

"No fui el único [en sufrir desgaste de neumáticos], a muchos pilotos les pasó, pero fui yo quien más lo sufrió, porque empezó muy pronto. Ya en la vuelta anterior empecé a notar una pérdida de agarre enorme, y entonces intenté aguantar e intentar terminar la carrera.

"Cuando estaba en esa sexta o séptima posición, lo pasé muy mal, corrí mucho riesgo de caerme, y la diferencia de puntos entre el sexto puesto y el cero [fuera de los nueve primeros] es de solo tres o cuatro puntos.

"Así que simplemente terminé la carrera y ya veremos mañana si puedo mejorar. A ver si consigo gestionar mejor el neumático trasero. A ver también si el equipo encuentra alguna solución para ayudar a que el neumático trasero aguante mejor".

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez explicó que sufrió "graining" en los neumáticos, un fenómeno por el que la goma se desprende de la banda de rodadura pero se vuelve a adherir al neumático, creando una superficie irregular.

"No es que la temperatura fuera mucho más baja. El problema no era la degradación del neumático, sino el granulado, y cuando se produce el granulado, el caucho no funciona a la temperatura adecuada.

"A ver si mañana podemos encontrar una solución, pero la cuestión es que tendremos dudas incluso al comenzar la carrera con alguna solución, porque en los entrenamientos y en el warm-up no se nota".

Michelin ha traído al GP de Gran Bretaña los neumáticos traseros asimétricos blandos y medios, y todos los pilotos de cabeza han optado por los primeros en la carrera sprint.

"La goma que traen aquí los neumáticos Michelin es el compuesto correcto. No es que hayan traído el compuesto equivocado, porque si compruebas la temperatura del neumático con el medidor de temperatura, es la correcta; estamos en el rango adecuado. Así que es ahí donde tenemos que entenderlo".

Márquez ha caído por detrás de Bezzecchi hasta la cuarta posición de la clasificación, y su desventaja respecto al líder, Jorge Martín, ha aumentado a 29 puntos.