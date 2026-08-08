Así queda el campeonato 2026 de MotoGP tras la sprint de Silverstone
Jorge Martín aprovecha su victoria en el sprint del Gran Premio de Gran Bretaña para ampliar su ventaja al frente del campeonato. Marc Márquez cede su tercer puesto a Marco Bezzecchi.
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Jorge Martín, que llegó a Silverstone casi disculpándose por ocupar el primer e puesto del campeonato, confirmó sin embargo ese estatus este sábado. Tras conseguir la pole, el piloto de Aprilia se impuso en la carrera sprint por delante de su principal rival en el campeonato, Ai Ogura. De este modo, su ventaja pasa de 14 a 17 puntos.
Tras su caída durante la carrera sprint, Marc Márquez cede el tercer puesto del campeonato a Marco Bezzecchi. Este último se encuentra a 27 puntos de Martín, mientras que la diferencia de Márquez asciende a 29 puntos. Fabio Di Giannantonio completa el top 5, a 31 puntos.
Raúl Fernández es sexto, por delante de Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Luca Marini. Fabio Quartararo es 14.º y Johann Zarco, ausente desde hace casi tres meses, se mantiene 17.º.
En el campeonato de constructores, Aprilia se da un respiro y ve cómo su ventaja sobre Ducati pasa de 11 a 17 puntos. Aprilia también domina el campeonato de equipos, por delante de su equipo satélite, Trackhouse, y de la escudería oficial de Ducati.
Clasificación del campeonato de pilotos tras la carrera sprint del GP de Gran Bretaña (12/22)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|J. MartínAprilia Racing Team
|220
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|21
|15
|12/1
|2
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|203
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|34
|26
|9/2
|3
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|193
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6
|-
|7/3
|4
|M. MárquezDucati Team
|191
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|13
|37
|1/9
|5
|F. Di GiannantonioEquipo VR46
|189
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|20
|7
|5/5
|6
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|159
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|32
|21
|-
|7
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|152
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1
|15
|4/6
|8
|P. BagnaiaDucati Team
|143
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3
|13
|-
|9
|Á. MárquezGresini Racing
|93
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|11
|9
|6/4
|10
|L. MariniHonda HRC
|79
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|6
|8
|-
|11
|E. BastianiniTech 3
|76
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|12
|7
|-
|12
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|-
|-
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|64
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|5
|6
|-
|14
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|55
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|8
|10
|-
|15
|F. MorbidelliEquipo VR46
|48
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|3
|2/8
|16
|D. MoreiraEquipo LCR
|48
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|2
|5
|-
|17
|J. ZarcoEquipo LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|29
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|-
|3/7
|19
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|21
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|7
|2
|-
|20
|J. MillerPramac Racing
|19
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|4
|4
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|12
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|1
|-
|22
|M. ViñalesTech 3
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|3
|-
|-
|23
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|-
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|C. CrutchlowEquipo LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|P. EspargaróTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Clasificación del campeonato de constructores tras la carrera corta del Gran Premio de Gran Bretaña (12/22)
|Pos.
|Constructor
|Puntos
|1
|Aprilia
|342
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|37
|26
|12
|2
|Ducati
|325
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|20
|37
|6
|3
|KTM
|194
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|12
|15
|4
|4
|Honda
|112
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|6
|8
|3
|5
|Yamaha
|69
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|8
|10
|-
Clasificación por equipos tras la contrarreloj del GP de Gran Bretaña (12/22)
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|1
|Aprilia Racing Team
|413
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|27
|15
|19
|2
|Trackhouse Racing Team
|362
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|66
|47
|9
|3
|Ducati Team
|334
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|16
|50
|1
|4
|Equipo VR46
|237
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|20
|10
|7
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|216
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|6
|21
|4
|6
|Gresini Racing
|178
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|11
|9
|6
|7
|Honda HRC
|108
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|6
|8
|3
|8
|Tech 3
|86
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|15
|7
|-
|9
|Equipo LCR
|82
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|2
|5
|-
|10
|Yamaha Factory Racing
|76
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|15
|12
|-
|11
|Pramac Racing
|31
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|4
|5
|-
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