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Resultados
MotoGP GP de Gran Bretaña

Así queda el campeonato 2026 de MotoGP tras la sprint de Silverstone

Jorge Martín aprovecha su victoria en el sprint del Gran Premio de Gran Bretaña para ampliar su ventaja al frente del campeonato. Marc Márquez cede su tercer puesto a Marco Bezzecchi.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Joan Mir, Honda HRC

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Luca Marini, Honda HRC

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Iker Lecuona, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

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Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Raúl Fernández, Trackhouse Racing; Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
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Jorge Martín, que llegó a Silverstone casi disculpándose por ocupar el primer e puesto del campeonato, confirmó sin embargo ese estatus este sábado. Tras conseguir la pole, el piloto de Aprilia se impuso en la carrera sprint por delante de su principal rival en el campeonato, Ai Ogura. De este modo, su ventaja pasa de 14 a 17 puntos.

Tras su caída durante la carrera sprint, Marc Márquez cede el tercer puesto del campeonato a Marco Bezzecchi. Este último se encuentra a 27 puntos de Martín, mientras que la diferencia de Márquez asciende a 29 puntos. Fabio Di Giannantonio completa el top 5, a 31 puntos.

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Raúl Fernández es sexto, por delante de Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Luca Marini. Fabio Quartararo es 14.º y Johann Zarco, ausente desde hace casi tres meses, se mantiene 17.º.

En el campeonato de constructores, Aprilia se da un respiro y ve cómo su ventaja sobre Ducati pasa de 11 a 17 puntos. Aprilia también domina el campeonato de equipos, por delante de su equipo satélite, Trackhouse, y de la escudería oficial de Ducati.

Clasificación del campeonato de pilotos tras la carrera sprint del GP de Gran Bretaña (12/22)

Pos. Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom
1 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 220 18 27 32 13 37 - 29 4 12 21 15 12/1
2 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 203 17 16 4 11 19 10 15 13 29 34 26 9/2
3 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 193 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6 - 7/3
4 SpainM. MárquezDucati Team 191 9 25 11 12 - - 14 37 32 13 37 1/9
5 ItalyF. Di GiannantonioEquipo VR46 189 12 25 13 21 13 32 18 4 19 20 7 5/5
6 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 159 23 6 11 14 8 6 19 6 13 32 21 -
7 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 152 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1 15 4/6
8 ItalyP. BagnaiaDucati Team 143 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3 13 -
9 SpainÁ. MárquezGresini Racing 93 - 13 15 25 2 12 - - - 11 9 6/4
10 ItalyL. MariniHonda HRC 79 6 5 12 4 6 10 3 11 8 6 8 -
11 ItalyE. BastianiniTech 3 76 4 1 17 8 9 - - 9 9 12 7 -
12 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 - - -
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 64 13 - 4 11 - 9 5 6 5 5 6 -
14 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 55 2 4 - 5 15 11 - - - 8 10 -
15 ItalyF. MorbidelliEquipo VR46 48 8 4 2 11 2 9 2 2 3 - 3 2/8
16 BrazilD. MoreiraEquipo LCR 48 3 3 3 - 1 7 6 13 5 2 5 -
17 FranceJ. ZarcoEquipo LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 29 3 - - 1 4 3 4 - 11 - - 3/7
19 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 21 1 2 - - 4 2 - 3 - 7 2 -
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 19 - - - - 1 1 1 8 - 4 4 -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 12 - - 1 - 3 - - 5 2 - 1 -
22 SpainM. ViñalesTech 3 10 - - - - - 5 - 1 1 3 - -
23 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - - - -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 4 - - - - - 4 - - - - - -
25 United KingdomC. CrutchlowEquipo LCR   - - - - - - - - - - - -
26 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - - - -
29 SpainP. EspargaróTech 3   - - - - - - - - - - - -

Clasificación del campeonato de constructores tras la carrera corta del Gran Premio de Gran Bretaña (12/22)

Pos. Constructor Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom
1 Aprilia 342 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 12
2 Ducati 325 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 6
3 KTM 194 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 4
4 Honda 112 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 3
5 Yamaha 69 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 -

Clasificación por equipos tras la contrarreloj del GP de Gran Bretaña (12/22)

Pos. Equipo Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom
1 ItalyAprilia Racing Team 413 43 58 57 33 64 14 60 11 12 27 15 19
2 United StatesTrackhouse Racing Team 362 40 22 15 25 27 16 34 19 42 66 47 9
3 ItalyDucati Team 334 17 27 26 21 9 20 33 54 60 16 50 1
4 ItalyEquipo VR46 237 20 29 15 32 15 41 20 6 22 20 10 7
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 216 45 10 22 17 17 18 16 35 5 6 21 4
6 ItalyGresini Racing 178 - 21 20 32 9 32 12 14 12 11 9 6
7 JapanHonda HRC 108 9 5 12 5 10 13 7 11 19 6 8 3
8 FranceTech 3 86 4 1 17 8 9 5 - 10 10 15 7 -
9 MonacoEquipo LCR 82 8 10 4 11 6 12 6 13 5 2 5 -
10 JapanYamaha Factory Racing 76 3 6 - 5 19 13 - 3 - 15 12 -
11 ItalyPramac Racing 31 - - 1 - 4 1 1 13 2 4 5 -

 

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