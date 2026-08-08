Así queda el campeonato 2026 de MotoGP tras la sprint de Silverstone

Jorge Martín, que llegó a Silverstone casi disculpándose por ocupar el primer e puesto del campeonato, confirmó sin embargo ese estatus este sábado. Tras conseguir la pole, el piloto de Aprilia se impuso en la carrera sprint por delante de su principal rival en el campeonato, Ai Ogura. De este modo, su ventaja pasa de 14 a 17 puntos.

Tras su caída durante la carrera sprint, Marc Márquez cede el tercer puesto del campeonato a Marco Bezzecchi. Este último se encuentra a 27 puntos de Martín, mientras que la diferencia de Márquez asciende a 29 puntos. Fabio Di Giannantonio completa el top 5, a 31 puntos.

Raúl Fernández es sexto, por delante de Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Álex Márquez y Luca Marini. Fabio Quartararo es 14.º y Johann Zarco, ausente desde hace casi tres meses, se mantiene 17.º.

En el campeonato de constructores, Aprilia se da un respiro y ve cómo su ventaja sobre Ducati pasa de 11 a 17 puntos. Aprilia también domina el campeonato de equipos, por delante de su equipo satélite, Trackhouse, y de la escudería oficial de Ducati.

Clasificación del campeonato de pilotos tras la carrera sprint del GP de Gran Bretaña (12/22)

Clasificación del campeonato de constructores tras la carrera corta del Gran Premio de Gran Bretaña (12/22)

Pos. Constructor Puntos 1 Aprilia 342 32 32 37 24 37 19 37 20 29 37 26 12 2 Ducati 325 19 28 22 37 22 37 23 37 37 20 37 6 3 KTM 194 32 10 23 14 17 18 11 29 9 12 15 4 4 Honda 112 9 7 12 11 10 15 6 14 11 6 8 3 5 Yamaha 69 2 6 1 5 15 11 1 8 2 8 10 -

Clasificación por equipos tras la contrarreloj del GP de Gran Bretaña (12/22)