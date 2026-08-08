Martín y cómo su victoria en la sprint en Silverstone demostró que sigue estando en forma
"Martinator" saboreó una gran victoria al dominar la carrera al sprint de Silverstone, a pesar de haber sufrido también una caída drástica en el rendimiento de los neumáticos. Además, se siente cómodo con el nuevo chasis de Aprilia, por lo que hay margen para seguir mejorando.
Jorge Martín brindó una carrera Sprint prácticamente perfecta a los aficionados de MotoGP durante el sábado del Gran Premio de Gran Bretaña.
En una jornada dominada por Aprilia —con el fabricante de Noale copando todo el podio—, el campeón mundial de 2024 lideró la acción de principio a fin, marcando el ritmo a los mandos de su RS-GP26 oficial.
Tras una salida brillante desde la *pole position* —lograda en la sesión de clasificación matutina—, el español se distanció del grupo. Se tomó un breve respiro a mitad de la carrera de 10 vueltas, permitiendo que Ai Ogura recortara distancias, pero pronto recuperó su ritmo y cruzó la línea de meta logrando una victoria cómoda.
"Hemos trabajado increíblemente duro durante el verano y por fin está dando sus frutos. Estoy eufórico y debo felicitar a todo el equipo Aprilia, así como a Marco, que ha subido al podio después de todo lo que ha pasado", declaró Martín tras la carrera, mostrando deportividad al reconocer a su compañero de equipo Bezzecchi, cuya actuación para lograr el tercer puesto fue heroica.
"Tuve dificultades en algunas carreras, pero me he mantenido fiel a mí mismo; aquí estoy en buena forma, me siento cómodo y rindo al máximo. El equipo ha hecho un trabajo increíble y estoy contento. Ya en los entrenamientos del viernes tenía un ritmo suficiente para estar entre los cinco primeros, y esta mañana me di cuenta de que el podio estaba a mi alcance. Logré escaparme —todo salió bien—, así que veremos qué pasa mañana".
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
La gestión de los neumáticos fue el tema principal de la carrera de hoy; una caída drástica en el rendimiento dejó a las Ducati de Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez fuera de la lucha por los primeros puestos, haciéndoles perder muchas posiciones tras haber estado entre los cinco mejores. Sin embargo, los líderes tampoco lo tuvieron fácil...
"Fue una carrera dura; intenté apretar al máximo desde el principio y luego gestionar la situación. Yo también sufrí bastante —perdí dos segundos entre la primera y la última vuelta—, pero justo cuando pensaba que los demás me estaban alcanzando, logré distanciarme; eso significa que ellos estaban sufriendo aún más que yo", explicó el piloto de 28 años.
"Hacia el final, ya no me quedaba neumático trasero y me preocupaba que Ogura pudiera alcanzarme, pero logré mantener todo bajo control. Es fantástico retomar la temporada tras el parón veraniego con esta victoria en la carrera Sprint".
Por último, 'Martinator' habló sobre el nuevo chasis introducido en su Aprilia; está satisfecho con él hasta el momento, aunque sin duda requerirá más trabajo para sacarle el máximo partido.
"Es difícil hacer comparaciones ahora mismo, pero el anterior ya era muy competitivo. No noté ningún aspecto negativo y, cuando eso ocurre, significa que el equipo tomó las decisiones correctas. Me siento bien; ahora solo necesitamos conocer un poco mejor este nuevo paquete para aprovecharlo al máximo".
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