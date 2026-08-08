Las lágrimas que le brotaron al llegar al parque cerrado fueron realmente liberadoras para Marco Bezzecchi y dejaron claro que el tercer puesto conseguido en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña vale mucho más que los 7 puntos obtenidos. Un resultado que sin duda ha superado las expectativas, teniendo en cuenta que el piloto de Rímini aún se está recuperando de una doble intervención quirúrgica: la de la fractura de la clavícula izquierda que sufrió en Sachsenring y la de limpieza de la rodilla izquierda.

Una situación que, sin embargo, no le ha impedido participar en la gran celebración del triplete de Aprilia, situándose detrás de las otras dos RS-GP de Jorge Martín y Ai Ogura, que, curiosamente, son también los dos pilotos que le preceden en la clasificación del mundial.

"Me siento bien porque estoy contento; obviamente, estoy muy cansado, con algo de dolor, pero sobre todo cansado porque los analgésicos siguen haciendo su trabajo, así que no es tanto una cuestión de dolor. Es más bien que no tengo fuerzas; se me entumecen la mano izquierda y el pie izquierdo, así que no ha sido fácil, pero estoy muy contento", declaró Bezzecchi nada más terminar la carrera ante los micrófonos de Sky Sport MotoGP.

Sin embargo, detrás de esas lágrimas no había tanto dolor físico como la emoción de haber dejado atrás un periodo muy duro, en el que, entre accidentes, incidentes censurables y lesiones, le había reportado la mísera cifra de 13 puntos en cuatro Grandes Premios, haciéndole perder ese liderazgo que se había ganado con creces en las primeras siete pruebas del año. Contener todo esto, por tanto, no fue posible.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Fue una bonita explosión de emociones cuando llegué a abrazar a mis chicos, porque ha sido un periodo difícil desde después de Mugello. En general, no ha sido precisamente un periodo muy sencillo, ni en las carreras ni en casa, porque, al fin y al cabo, lo que sientes en las carreras te lo llevas también a casa, así que no ha sido fácil y, para colmo, como guinda del pastel, también han estado las lesiones. Las vacaciones de verano eran un momento en el que, en teoría, debería haber podido respirar un poco, pero en cambio fueron casi una tortura, así que estoy contento, la verdad, ha sido genial. He tenido a mi lado a un montón de gente que ha estado conmigo todos los días: mi familia, la Academia, mis amigos, todos. Muchísimas gracias a todos".

Muchos esperaban que el piloto de Romaña perdiera fuelle con el paso de las vueltas, pero en la segunda parte de la carrera fue capaz de remontar del quinto al tercer puesto, aunque favorecido por el colapso del neumático trasero que sufrieron las Ducati de Fabio Di Giannantonio y Marc Márquez. Marco, sin embargo, ha destacado que hoy ha sido mucho más duro de lo que podía parecer desde fuera.

"Hoy ha sido un día duro porque ya ayer me costó mucho, pero esta mañana, obviamente, me he despertado y estaba un poco peor, como esperábamos, así que incluso la clasificación me ha dejado hecho polvo: no conseguí marcar el mismo tiempo que ayer porque no era capaz de darlo todo con la moto. Me faltaba un poco de fuerza y todo eso, así que la clasificación me dejó hecho polvo. Pero luego, en la carrera Sprint, por suerte, intenté darlo todo y salió bien".

Por eso, de cara a la carrera larga, con el doble de vueltas por completar, no parece demasiado optimista: "Estoy bastante preocupado, está claro. De hecho, mi objetivo principal es intentar terminar la carrera mañana, porque ya hoy, en las últimas 2 o 3 vueltas, he notado que me ha bajado el ritmo, así que va a ser dura. Espero que el ritmo sea más lento y, cuando vuelva al box, hablaré con Jorge y le pediré que en las primeras tres o cuatro vueltas vaya un poco más despacio (ríe). Pero no, bromas aparte, espero poder darlo todo. Mi objetivo es sacar el máximo partido, pero, obviamente, va a ser duro", concluyó.

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