Un error de estrategia complicó a Mir el viernes de Doha

El de Suzuki ya se quedó fuera de la Q2 directo el viernes de la pasada semana en este mismo circuito, y nuevamente, en el FP2 del GP de Doha Joan Mir fue, de entre los pilotos top, el único que no pasó el corte.

Con el cambio de temperaturas y condiciones entre la mañana y la tarde, el FP3 del sábado se convierte en (casi) inútil a la hora de buscar una clasificación directa a la Q2. Si no media un milagro de por medio, por segundo sábado consecutivo, Mir deberá pasar por la Q1, con todos los riesgos que ello implica.

“No estoy contento, ha fallado mucho la estrategia, solo he podido hacer una vuelta con las gomas buenas. No he podido ni hacer una vuelta más, que es lo normal. Nos hemos equivocado, me han dado bandera y las consecuencias es que estamos retrasados. Con una vuelta más hubiéramos conseguido la décima que nos ha faltado. Ha fallado la estrategia”, explicó Mir visiblemente contrariado.

Al parecer, en el box del corredor de Suzuki no calcularon bien los tiempos a la hora de hacerle salir con el último neumático en el FP2.

“El fallo ha sido que hemos dado demasiadas vueltas con las dos primeras gomas. Cuando me han puesto box en la pizarra, me han tenido que dar la segunda moto ya que no daba tiempo ni a cambiar las gomas ni el setting de la primera. He salido con la segunda moto y no me ha dado tiempo de hacer el último ataque. Todos estamos muy apretados, damos el cien por cien y si falla un pequeño detalle, todo falla, estamos muy apretados”, insistió.

Tras acabar fuera del top 10 hoy, seguramente Mir deberá afrontar una complicada Q1 este sábado.

“Será muy difícil, hay muchas motos con mucho potencial a una vuelta en la Q1. Vamos a dar el cien por cien. Creo que tenemos opciones de pasar a la Q2, será muy difícil, pero si no sale no hay que perder la paciencia. Confiemos en que vaya bien en la Q1”.

El #36 no hizo grandes cambios en la moto tras la buena carrera del pasado domingo.

“Hemos salido con la puesta a punto de la carrera, con la que no me siento nada mal, pero todo está muy apretado. No vamos a mejorar medio segundo de golpe. Creo que hoy podía haber hecho un buen tiempo, pero por un fallo de planificación no lo hemos logrado. Mañana veremos cómo están nuestro rivales y vamos a construir una buena vuelta a ver si podemos salir entre los 10 primeros el domingo en parrilla”.

La pasada semana, el piloto balear logró pasar a la Q2 tras la criba de la primera cronometrada, algo que ahora no ve tan fácil.

“No estoy seguro que mañana podamos solucionar el tema de estar en la Q2. Me preocupa un poco no haberlo conseguido por un error. Estoy un poco cabreado porque no es nuestra posición ni mucho menos, pero hay que aprender de los errores y no volver a repetirlos. La pista estaba un poco diferente, pero igual para todos”, cerró el de Palma.

Las fotos de Joan Mir en Losail

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Conferencia de prensa Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team 5 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 6 / 50 Foto de: MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, Francesco Bagnaia, Ducati Team 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP, 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 24 / 50 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 25 / 50 Foto de: Suzuki MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP's Suzuki 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP's Suzuki 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Moto de Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 48 / 50 Foto de: MotoGP Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Repsol Honda Team, Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images