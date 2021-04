Los neumáticos heredados del GP de Qatar crean controversia

El término empleado es precalentamiento, y se explica a partir de un principio básico de eficacia: la cantidad de neumáticos que los corredores no utilizan durante el fin de semana de carreras se reutilizan en otras pruebas en las que, por las condiciones del asfalto, encajen.

El problema nace cuando las sensaciones que transmiten a los corredores no son las mismas que las de una unidad que no ha sido precalentada previamente. Eso es lo que está pasando en el Gran Premio de Doha, que hereda los restos no usados en el de Qatar, del fin de semana pasado.

Para la segunda parada del calendario, Michelin ha servido a cada piloto de la categoría de las motos pesadas cinco gomas precalentadas. Dos de la especificación blanda, dos de la media y una de la dura. En este sentido es clave identificar cuándo usarlas para sacárselas de encima.

Uno de los que no terminó de encontrar la ventana adecuada fue Joan Mir, que el viernes finalizó el 13º y que prácticamente seguro que deberá pasar por la primera criba de la cronometrada (Q1). El campeón del mundo guardó una de las gomas no precalentadas para su última salida, pero, por alguna razón, desde el taller de Suzuki le indicaron que regresara tras haber completado un solo intento.

“Todos sabemos que el rendimiento de un neumático precalentado es distinto al de otro completamente nuevo, y por eso nos guardamos los nuevos para la última salida”, explicó el mallorquín. “Cuando en la pizarra me mostraron que tenía que entrar, yo lo hice, pero por desgracia ya no había tiempo para volver a salir".

Pol Espargaró fue otro de los que se refirió al proceder de Michelin. El de Honda no pudo pasar de la 17ª posición en el segundo ensayo libre del viernes y, según dijo, las gomas blandas precalentadas tuvieron algo de incidencia en ello. Todo apunta a que el catalán se encontrará con Mir en la Q1.

“Hoy [por el viernes] tuvimos que utilizar un compuesto precalentado y, a continuación, uno normal para tratar de hacer la vuelta rápida. Entre uno y otro la moto cambia sensiblemente, porque el precalentado tiene menos agarre por una cuestión química”, explicó Espargaró.

“Al colocar una goma que no ha sido precalentada, tengo más agarre, pero no puedo utilizarlo y cometo muchos más errores. No soy capaz de aprovecharlo. Esto no es una excusa, porque es para todos igual”, añade el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona).

Otro de los que habló sobre la estrategia de Michelin fue Maverick Viñales, que ya ha empleado las dos unidades blandas precalentadas que tenía.

“Para las vueltas rápidas tuve que usar dos gomas precalentadas, y con ellas no encontré el agarre que buscaba. La moto patinaba mucho”, puntualizó Viñales, que, eso sí, se metió en la Q2 con el noveno mejor registro y un neumático de los nuevos.

