Francesco Guidotti llega a Trackhouse como team manager en MotoGP

Ya es oficial, aunque esta es la confirmación de uno de los secretos peor guardados de los últimos tiempos en el paddock del Mundial. La llegada del italiano forma parte de la reestructuración que está llevando a cabo la formación propiedad de Justin Marks, desde que trascendió la salida de Davide Brivio, una vez termine este curso.Brivio se incorporará a la disciplina de Honda en 2027, aunque su posición no estará directamente relacionada exclusivamente a la división de MotoGP, sino que colgará del área de marketing y desarrollo de negocio. En principio, Brivio mantendrá sus atribuciones y cargo hasta que expire su contrato. La idea de Marks es que Guidotti se encargue de la planificar el medio y largo plazo de la escudería norteamericana, y que Brivio supervise la operativa que afecta a este ejercicio.

"Contar con un líder del calibre de Francesco no hará sino aumentar las oportunidades que tenemos por delante", dijo Justin Marks, fundador y propietario de Trackhouse. "Trackhouse es un equipo joven y profesional que ya ha logrado éxitos muy especiales. Haré todo lo posible por contribuir al crecimiento del equipo y de los pilotos", resumió el propio Guidotti.

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Tras un relevante paso por Pramac, Guidotti fue reclutado por KTM, en el puesto de team manager, en 2022, aunque las prisas y la inestabilidad que se instaló en la compañía de Mattighofen precipitó su salida, a mediados de 2024. Desde entonces, Guidotti contempló distintas alternativas, tanto dentro como fuera del campeonato, hasta que Marks le ofreció la posibilidad de enrolarse en Trackhouse Racing Team.

Una de las principales carpetas que Guidotti deberá afrontar con mayor urgencia es la configuración de la alineación de pilotos de 2027. Motorsport.com entiende que la predilección de Aprilia, el suministrador de motos del equipo, es el fichaje de Enea Bastianini, quien, sin embargo, está pendiente de que KTM le libere de la cláusula unilateral que tiene a su favor, y que podría obligarle a permanecer un tercer año en Tech3. La principal incógnita gira alrededor del 'segundo' piloto. Para esa otra Aprilia hay una lista larga de candidatos. Gracias a los últimos resultados obtenidos por Raúl Fernández, ganador del Gran Premio de Australia de 2025 y ganador este año de la sprint en Mugello, las opciones de renovar del madrileño han crecido considerablemente en las últimas fechas. De cualquier forma, Fernández ‘compite’ con Manu González, absoluto dominador de Moto2, e incluso con Luca Marini.

Justin Marks mostró su ilusión con el anuncio: "Para Trackhouse es un acontecimiento emocionante anunciar oficialmente a Francesco Guidotti como nuestro nuevo director de equipo de MotoGP. Francesco cuenta con una larga y exitosa trayectoria en el motociclismo profesional, pero, igual de importante, encaja a la perfección con la cultura y la visión de nuestra empresa. Al iniciar nuestra próxima etapa en el Campeonato del Mundo de MotoGP, contar con un equipo de carreras liderado por alguien del calibre de Francesco sin duda potenciará las oportunidades que tenemos por delante".

Por su parte Guidotti ve su llegada a Trackhouse como un regreso a su anterior relación con Aprilia: "En primer lugar, quiero agradecer a Justin su confianza. Estoy encantado de estar de vuelta y no podría haber deseado una mejor oportunidad. Volver a trabajar con Aprilia también es muy especial para mí: muchos buenos recuerdos y amigos. ¡Estoy emocionado de unirme al SuperFile Trackhouse MotoGP Team!".