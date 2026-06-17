Cómo Diogo Moreira está abriéndose camino hacia un asiento oficial de Honda en MotoGP

La indiscutible capacidad cautivadora de Diogo Moreira se explica a partir de una mezcla de naturalidad, frescura, desparpajo y respeto en la proporción justa. Todo ello mezclado con un gran talento: nadie se proclama campeón del mundo de una categoría tan igualada como Moto2 por una cuestión exclusivamente mecánica, o de azar.

Antes incluso de coronarse en la clase intermedia del campeonato, muchos vieron en él el ‘pack completo’, en el sentido de que el chico aglutina todo aquello que aplaude cualquier equipo. De todos aquellos que tenían un hueco disponible para 2026, el que le presentó un proyecto más completo fue Honda, que accedió a firmarle un contrato de tres años de duración, articulado como un 2 + 1. El último, 2028, dependerá de los resultados obtenidos en 2027 al llegar a una fecha concreta.

Si atendemos al rendimiento tan positivo que ha exhibido hasta ahora el piloto de LCR, ese comodín que se guardó HRC por si las cosas no iban bien, terminará siendo papel mojado. De hecho, la coyuntura actual lleva a pensar que el corredor paulista ha dado todos los argumentos habidos y por haber, para que la marca del ala dorada le elija a él para que acompañe a Fabio Quartararo en 2027, en el garaje de la escudería oficial, en el que no estarán ni Joan Mir ni Luca Marini.

Ahora mismo, todo apunta a que Fabio Quartararo y Diogo Moreira serán la pareja de pilotos del equipo oficial Honda en 2027 Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Moreira ha seguido una trayectoria de menos a más, desde que, el mes de noviembre pasado, se subió por primera vez a la RC213V, en el test posterior al Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

A pesar de competir con una moto compleja, con poco agarre en el tren trasero, el #11 ha sido capaz de surfear la situación perfectamente, hasta el extremo de reconocer haberse comenzado a sentir cómodo. A sus 22 años, aprende y lo hace rápido.

Esa es una impresión que validan las estadísticas que ha dejado tras las ocho primeras paradas del campeonato, y especialmente en las dos últimas: en Italia y en Hungría se metió directamente en la segunda criba de la cronometrada. Cruzando en Mugello la meta el décimo, mientras que en Balaton Park lo hizo el sexto, un resultado que le coloca el 16º en la tabla general, un solo punto por detrás de Quartararo (15º), y como el segundo mejor colocado de entre los representantes de Honda.

Solo Marini (11º), conocido por ser una máquina de recolectar, marcha más arriba en la estadística, con 21 puntos más que él. "Poco a poco vamos haciendo pasos, y voy bastante bien. Hemos encontrado algo, ya no en la moto, sino en mi estilo de pilotaje. Todo se ha basado en ir con más calma encima de la moto, en buscar la fluidez. El entrenamiento que hicimos en Montmeló, después de la carrera, me ayudó mucho", explica Moreira a Motorsport.com.

Diogo Moreira, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La consistencia ha quedado clara, en la misma medida que la carencia de errores. De hecho, el novato únicamente se ha caído tres veces, y solo Quartararo y Raúl Fernández lo han hecho en menos ocasiones que él (dos).

Un compendio de puntos positivos que, como no podía ser de otra forma, han llamado la atención de los responsables de Honda, que venían de una experiencia muy negativa con Somkiat Chantra, de quien apenas podían recabar ningún dato útil para el desarrollo de la moto. "Los jefes han venido bastantes veces a verme al taller. Si ellos están contentos, eso me motiva porque significa que estamos haciendo las cosas bien. Ya desde el principio de temporada han ido apareciendo en el box", añade el suramericano, que no esconde la inyección de moral que le significó verse en Balaton, en muchos momentos, como el mejor colocado del destacamento de Honda.

"Ser la primera Honda me pone bastante. No voy a mentir, ese es mi primer objetivo y el de mi equipo, porque la comparación más justa es la que se hace con quien lleva tu misma moto", expone el actual campeón del mundo de Moto2, que este fin de semana volverá a subirse a la moto en Brno.

Lo hará durante el gran premio, no en el test del lunes: Honda ha decidido que sean Mir y Marini quienes den su opinión acerca del prototipo de 850cc, por más que ninguno de ellos vaya a formar parte del proyecto en 2027.

David Alonso promocionará la próxima temporada a MotoGP con una Honda Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El fabricante de Tokio tiene ante sí una decisión que puede ser trascendental, ya no solo para la compañía, sino también para el futuro de dos de sus corredores. Sobre el papel debería mandar el precontrato firmado con David Alonso, actualmente en la estructura de Aspar, en Moto2, para que el colombiano desembarque en MotoGP el ejercicio que viene. Independientemente de las promesas que Honda le pudiera hacer a Bob Moore, su agente, colocarlo al lado de una superestrella como el Diablo no parece lo más sensato. Ni para Honda, ni para el muchacho, que no está ofreciendo el rendimiento que se esperaba de él en Moto2.

Si bien es cierto que ha corrido condicionado por una lesión que arrastra en el hombro derecho, todavía no ha podido subirse al podio, y figura el sexto en el Mundial, a más de 80 puntos de Manu González, el líder. Ese es un bagaje que no encaja con las expectativas que hay puestas en un fenómeno a quien muchos veían como una versión moderna de Marc Márquez.

En estas circunstancias, no parece demasiado aconsejable presionar a Alonso todavía más, y forzarlo a cumplir con las responsabilidades que conlleva ser piloto de fábrica, en un programa nuevo en todos los sentidos. Moreira, por su parte, hace todo lo que tiene que hacer: agradecer la oportunidad que le han dado, tanto con Honda como con LCR, y deja que los números hablen por él.