Binder califica de "increíble" ganar en su tercera carrera

El Gran Premio de la República Checa 2020 pasará a la historia por ser el primero ganado por KTM en MotoGP, con un piloto debutante y en su tercera carrera.

El sudafricano Brad Binder estaba este domingo en una nube, después de demostrar que es un pilotazo descomunal, que ha cubierto toda su carrera con KTM; desde la Rookies Cup hasta MotoGP, pasando por Moto3 y Moto2, con los colores naranja.

“No creo que lo haya asimilado, es algo con lo que he soñado siempre desde niño, es increíble haberlo logrado en mi tercer gran premio”, dijo.

“Al principio estaba siguiendo a Fabio y él tenía dificultades, traté de pasarle y vi que Franco también tenía dificultades, me enganché a él unas vueltas y le pasé a ver qué era capaz de hacer liderando la carrera. A partir de ahí fueron las vueltas más locas de mi vida, con mucho cuidado, sin neumático, se me iba la moto, tenía miedo de que me pasaran al final. Traté de ponerlo todo en su sitio en las tres últimas vueltas y fue increíble”, explicó el sudafricano.

Brad ganó dos días antes de su 25º cumpleaños.

“El año pasado también gané el día de mi cumpleaños, pero si me dicen que un año después sería igual no me lo creo. Me hubiera gustado que mis padres estuvieran aquí, han estado en todas las victorias de mi vida menos esta, pero así está la situación ahora y seguro que lo han celebrado en casa”.

Binder ya demostró en Jerez tener un gran ritmo, pero dos errores le penalizaron, y en la segunda tiró en la primera curva a Miguel Oliveira.

“En Jerez cometí un error en las dos carreras. En la segunda tiré a alguien y no me gusta arruinar la carrera de nadie, tuve que olvidar todo eso y empezar con una mentalidad abierta. El viernes costó, pero el sábado empezó todo a funcionar, logré pasar el trance de la Q1”.

“Antes de llegar a Brno me dije a mí mismo que tenía que dar un paso atrás antes de empezar la carrera, no hacer ninguna locura y evitar contactos. Así lo he hecho y lo que ha funcionado es que hemos sido capaces de entender muy bien qué teníamos que hacer para llegar hasta el final de la carrera. Tengo el aval del equipo, que ha hecho una estrategia perfecta para toda la carrera”.

“El viernes estábamos en un lugar totalmente diferente, no podía darle al gas porque me caía, pero el equipo hizo sus deberes, me dijeron que no me preocupara que lo iban a solucionar y desde el FP3 todo cambió, me sentí muy bien. Eso es que el equipo ha dado con el paquete perfecto, se lo he dicho. Es una máquina que va bastante bien, veo ventajas sobre el resto, no en todo, pero en lo que somos fuertes tenemos mucha ventaja”.

“No recuerdo qué me pasó por la mente en la última vuelta. Cuando me puse primero sabía que tenía mejor ritmo y un poco más de neumático que el resto, pero no sabía si iba a aguantar hasta el final. Traté de ir fino y suave para no arruinarlo todo, cuando crucé la meta me quedé perplejo, en estado de shock, es el sueño de toda una vida”.

“Cuando piloté por primera vez la KTM el año pasado en Valencia pensé: '¡Madre mía!, voy a tener trabajo'. Pero ya en el test de Malasia era otra cosa muy diferente, mucho más fácil de pilotar y el rendimiento es increíble. Sabía que la moto es muy buena, pero no tanto como para poder ganar. Mañana tenemos un test, a ver si encontramos algo más para Austria”, finalizó el sudafricano.

