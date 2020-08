Morbidelli: "Nunca pude empujar al 100%"

El italo-brasileño es el único piloto de Yamaha que corre con la versión de 2019, pero este domingo en Brno logró su primer podio en MotoGP y dejó muy atrás al resto de M1, sobre todo a los dos pilotos que el año próximo correrán en el equipo oficial, Maverick Viñales (14º) yFabio Quartararo (7º), primero y segundo, respectivamente, en las dos primeras carreras del año, en Jerez.

“Ha sido una carrera fantástica para mí. Mi primer podio, lo cojo con mucha felicidad, estoy muy contento”, dijo Morbidelli al final tras bajar del podio.

“La carrera ha sido particular, no he podido empujar al cien por cien nunca, siempre estaba tratando de gestionar los neumáticos. Al principio tenía un ritmo un poco mejor, pero luego he visto que Binder venía muy rápido, con un gran paso. Solo he intentado llevar la moto hasta el final. Quiero dar la gracias a mi equipo, que ha trabajado muy bien, y a la gente que trabaja conmigo en casa, ahora descanso y para Austria”, añadió.

Franco insistió tanto al final de la carrera como después del podio en la gente que trabaja con él en casa, su gente.

“Es toda la gente de la VR46, Carlo, Albi, todos, y también mi familia, mi novia, mi madre, también mis amigos. Me han ayudado en momento difíciles y me han motivado mucho”, explicó.

Franco ya fue muy fuerte en la segunda carrera de Jerez, pero cuando iba cuarto rompió el motor.

“Me siento fuerte. En Jerez éramos rápidos, no tanto en clasificación pero sí en carrera. Aquí fuimos fuertes en Q2 y lo ves en carrera, si sales de delante con mi estilo de pilotaje y mi moto es todo más fácil. Debemos seguir igual en Austria, que es un circuito difícil para nuestro paquete, pero lo intentaremos”, dijo.

Por último, le preguntaron a Franky por el gran rendimiento de su Yamaha 2019 respecto a las 2020 en esta carrera.

“No sé porque mi Yamaha ha ido bien y a las otras les ha costado, no lo sé y no quiero saberlo”, cerró el de Roma.