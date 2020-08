"KTM da miedo", dice Rossi

Rossi alcanzó el podio en Jerez tras más de un año de ausencia en los puestos de honor, pero las circunstancias que rodearon a la última carrera podían hacer pensar que era un resultado aislado.

Sin embargo, el italiano, penalizado por una salida muy atrasada en la parrilla, volvió a mostrarse competitivo este domingo en Brno, donde llegó hasta el quinto puesto final.

“Desde que hemos cambiado la moto somos más eficaces en la frenada, eso es muy importante. Brno ha sido un buen fin de semana, hemos tenido buenas sensaciones. Hoy en frenada fue muy bien, ayer fallamos en la Q2, no mejoramos con la goma trasera porque la delantera no era la buena. Eso nos condicionó mucho, quizá saliendo de la tercera fila hubiera podido luchar con Zarco por el podio”, resumió el italiano sus sensaciones.

“Jerez fue mejor por el resultado, pero hoy en general ha ido muy bien, hemos sido competitivos toda la carrera y estamos listos para ir a Austria”.

El que sí subió al podio fue Franco Morbidelli, miembro de la VR46 Academy y amigo íntimo de Vale.

“Ha sido muy emocionante, ha hecho una gran carrera y se merecía el podio. Todo el año está yendo muy rápido. Ha pasado por condiciones difíciles por ser el compañero de Quartararo, que el año pasado sorprendió a todo el mundo. Pero Franco es un gran valor y creo que en el futuro puede estar luchando siempre por los podios”, valoró.

“La historia con Franco es curiosa. Lo cogimos cuando no era conocido por nadie. En la academia creímos todos en él y lo hicimos todo para llevarle a Moto2, se trabajó y pudo salir campeón del mundo. En Yamaha han hecho un gran trabajo con él y creo que este primer podio en MotoGP para la Academia es para estar muy contentos”.

Sobre el campeonato, que ha deparado una inédita victoria de KTM y Brad Binder, Rossi advirtió del potencial de los de Mattighofen.

“Es un campeonato muy abierto, cambia mucho de pista a pista, incluso de carrera a carrera en el mismo circuito. Los neumáticos son fundamentales, como siempre, y falta Márquez que es el que ha ganado los últimos campeonatos. KTM da miedo, hoy habrían podido hacer primero y segundo. Son los favoritos para Austria. Binder y Pol (Espargaró) son fortísimos, darán mucho trabajo”.

Por último, le pidieron a Rossi su opinión sobre el incidente entre Pol y Zarco, en el que fue sancionado con una long lap el francés.

“No lo he visto, la verdad, pero hay que proteger al piloto que va por fuera. Zarco es muy agresivo, pero no lo he visto. Es una pena para Polyccio, porque seguramente hoy KTM habría hecho primero y segundo”, cerró.

Las mejores fotos de Valentino Rossi en Brno: