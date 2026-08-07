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MotoGP GP de Gran Bretaña

Bezzecchi está preocupado en Silverstone: "Me siento mal. Me cuesta dar algunas vueltas seguidas"

Marco, de regreso tras el grave accidente de Sachsenring y la posterior operación, ha sorprendido hoy a todos al establecer el nuevo récord de Silverstone. Sin embargo, no se hace ilusiones: al encadenar varias vueltas consecutivas, sufre mucho debido a las molestias en el hombro y la rodilla.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Publicado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Por un lado, el nuevo récord de la pista, el regreso por todo lo alto, el resultado que muestra una vez más cuánto talento tiene. Por otro, sin embargo, el dolor que preocupa. Marco Bezzecchi vivió todo esto en el primer día de pista en Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP.

El piloto de Romaña regresa tras la operación realizada en Sassuolo para reducir la fractura sufrida en Sachsenring y sorprendió a todos. En una última vuelta fenomenal —con un último sector para frotarse los ojos— Bez firmó el nuevo récord de la pista, ganándose el aplauso convencido de Aprilia.

A la comprensible alegría, sin embargo, le siguió el temor. Marco, de hecho, se mostró muy dolorido cada vez que se detuvo en boxes durante la sesión de Prácticas. Algo que luego confirmó al final de la jornada, una vez llegado al encuentro con los periodistas.

"Estoy mal. Básicamente mal. Sufro para dar una vuelta. Para hacer el time attack aprieto los dientes, pero cuando se trata de dar varias vueltas sufro bastante tanto en el hombro como en la rodilla. Lo esperábamos, porque han sido dos lesiones complicadas, pero es lo que hay. Estoy muy contento con la jornada, porque es bonito volver a empezar bien. Pero quizá estoy preocupado por mañana".

"No pensaba poder volver a empezar enseguida así, es verdad. Pero se trata solo de una vuelta. En ritmo hay muchos pilotos más rápidos que yo y serán los favoritos. Pero estoy contento con mi jornada y esta noche tendremos que hacer todo lo que podamos para contener el dolor en el hombro y la rodilla. Seguramente usaré analgésicos durante el fin de semana".

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La gran vuelta de hoy, por tanto, llegó tanto gracias a una gran Aprilia como al instinto del piloto: cuando está subido a su 2 ruedas, Marco lo dio todo. Una generosidad que dio sus frutos, porque le hizo terminar por delante de todos. El temor, sin embargo, está ligado a la dificultad de dar varias vueltas consecutivas.

"Contenerse en el time attack es difícil. Porque es un instante en el que puedes verte superado por los demás. Después del primer time attack había hecho un tiempo excelente, pero detrás de mí tenían tiempos muy similares. Por eso pensé que tenía que apretar mucho para estar entre los 10 primeros. Fue muy bonito. Si tuviera que pensar demasiado en el riesgo, me quedaría en casa. Al fin y al cabo ya estoy medio roto".

"Hacía falta volver a empezar así. Para mí, para el equipo. Hacía falta un día feliz. En los fines de semana pasados tuvieron algún buen momento, pero luego, cuando contaba, las cosas no fueron bien. Es solo viernes, pero estoy contento. Bien o mal me tocará sobrevivir este fin de semana. Ya lo sabíamos. Pero hoy estamos contentos con lo que hemos hecho. Para las carreras del fin de semana estaría contento si lograra terminarlas".

"En el panorama general diría que todos tienen un ritmo muy rápido. En las pocas vueltas que he dado no estoy mal. Me preocupa hacer varias seguidas. Pero intentaremos hacer lo posible para estar con ellos tanto como podamos".

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