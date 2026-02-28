Bagnaia sigue fallando en Tailandia y admite: "El problema es mío"

No ha sido un buen inicio de temporada 2026 para Pecco Bagnaia. El tres veces campeón del mundo se las prometía felices tras un invierno que le había servido para dejar atrás sus problemas de confianza en el pilotaje, aprovechándose de una Ducati GP26 más dócil en su tren delantero, que le estaba ayudando a reencontrarse con su mejor versión. Pero todo se ha torcido en los dos primeros días del Gran Premio de Tailandia.

El turinés sufrió un primer revés el viernes, al no pasar de manera directa a la Q1, como el peor entre las Desmosedici GP26, que están utilizando la aerodinámica de 2024, su preferida. Este sábado, confiaba en poder arreglarlo en la clasificación, pero el italiano se quedó en la Q1, tercero por detrás de Raúl Fernández y Franco Morbidelli, como el peor de la casa de Borgo Panigale en parrilla, 13º. Así, ya salió a contrapié a la primera carrera al sprint del año.

En ella, Bagnaia empezó bien, ganando posiciones y colándose en la zona de puntos. El italiano pudo cazar uno, al terminar en la novena posición, por detrás de Luca Marini y a 6.9 segundos del ganador, Pedro Acosta.

En sus declaraciones postcarrera, Bagnaia admitió que lo que está pasando en Buriram es problema suyo, no de la moto, como achacaba en 2025: "En la clasificación no he hecho una buena vuelta. Lo pasé mal con el tren delantero, al entrar en las curvas", empezó diciendo a los medios, entre los que estuvo Motorsport.com, analizando una clasificación en la que falló hasta cuatro veces para cuadrar un mejor giro.

Francesco Bagnaia, Ducati Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"Las condiciones respecto del test han cambiado mucho, pero es un problema mío, la moto es la misma. El agarre es más bajo que en los test", siguió. "KTM y Pedro Acosta han trabajado mejor para adaptarse a las nuevas condiciones. Con gomas nuevas me cuesta. Estamos sufriendo un poco en frenada respecto a KTM y Aprilia".

Comparando su situación actual con la de 2025, comentó: "El problema es distinto al del año pasado; nos cuesta parar la moto a todas las Ducati. Por ritmo podría haber terminado más adelante, pero he sido noveno. Hay una línea muy fina entre parar la moto bien, o no hacerlo en absoluto".

"Pero hay que mirar las cosas con perspectiva, y hoy he sumado más puntos que en las últimas cinco carreras del año pasado, Malasia al margen. Respecto de las sprint del año pasado hemos dado un paso adelante", cerró, queriendo ver el vaso medio lleno.