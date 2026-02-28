Bezzecchi, pole con caída en el GP de Tailandia de MotoGP
Marco Bezzecchi ratificó su superioridad en Tailandia, donde el italiano se llevó la primera pole del año poco antes de irse al suelo, en una cronometrada que deja a Marc Márquez en la segunda plaza de la parrilla.
Buriram (Enviado Especial).- Muy raro habría sido que Marco Bezzecchi no consiguiera liderar la primera formación del año si tenemos en cuenta lo sucedido en los ensayos, que se llevaron a cabo hace solo una semana en este mismo escenario.
Sin embargo, una cosa es pensarlo y otra, bien distinta, hacerlo. Bezzecchi no dudó lo más mínimo, ni siquiera tras la caída sufrida por la mañana, y se lanzó a por esa primera pole position del curso. Una demostración de fuerza en su primer intento, que le llevó a rodar por debajo del registro de referencia de una cronometrada en Buriram, antes de lanzarse a un segundo intento que terminó en caída, al encarar la última curva del circuito. Esta es la décima vez que ‘Bez’ saldrá sin tráfico, la segunda en Tailandia después de la de 2022.
A su lado formará Marc Márquez, limitado por los ecos de la lesión en el hombro que arrastra desde aquella caída en Indonesia, provocada precisamente por Bezzecchi. La primera línea la cerrará Raúl Fernández, que llegó como un tiro desde la repesca (Q1), y que pone en relieve la solvencia de las Aprilia en este escenario. Este resultado iguala su mejor posición de parrilla desde que compite en la categoría de las motos pesadas.
Fabio Di Giannantonio se colocará abriendo la segunda línea, en la cuarta plaza, a la vez que Jorge Martín comenzará el quinto, justo por delante de un combativo Pedro Acosta, que lo hará el sexto y como el mejor situado del pelotón de KTM.
Alex Márquez arrancará el séptimo, más atrás de lo que inicialmente podría imaginarse del subcampeón, y al lado de Ai Ogura (octavo) y Franco Morbidelli (noveno). Joan Mir, por su parte, cerró el top ten como el primer representante de Honda.
De entre los pilotos que no pasaron a la segunda criba de la cronometrada, el nombre más destacado es el de Pecco Bagnaia, que se quedó a dos décimas y media del corte que marcó Morbidelli, antes de que el pupilo de Valentino Rossi se fuera al suelo, provocando una bandera amarilla que pudo condicionar la última intentona de más de uno. A Bagnaia, en cualquier caso, no se le ve tan cómodo como demostró y declaró durante la pretemporada, una sensación avalada por sus gestos encima de la moto, en las dos últimas tentativas que tuvo que abortar cuando llegaba en tiempo de ‘pole’.
Dos posiciones por detrás de él formará Diogo Moreira (15º), el mejor de los dos novatos, que aventajó en dos décimas a Fabio Quartararo (16º), la primera de las Yamaha en la parrilla de salida. Maverick Viñales, por su parte, saldrá el 17º, mientras que Alex Rins lo hará el 19º.
Clasificación Q2 de MotoGP del GP de Tailandia:
Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|6
|
1'28.652
|184.929
|2
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|8
|
+0.035
1'28.687
|0.035
|184.856
|3
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
+0.224
1'28.876
|0.189
|184.463
|4
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|8
|
+0.266
1'28.918
|0.042
|184.376
|5
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|7
|
+0.349
1'29.001
|0.083
|184.204
|6
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|8
|
+0.409
1'29.061
|0.060
|184.080
|7
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|9
|
+0.425
1'29.077
|0.016
|184.047
|8
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|8
|
+0.559
1'29.211
|0.134
|183.771
|9
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|4
|
+0.669
1'29.321
|0.110
|183.544
|10
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|8
|
+0.733
1'29.385
|0.064
|183.413
|11
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|7
|
+0.750
1'29.402
|0.017
|183.378
|12
|J. Zarco LCR
|5
|Honda
|8
|
+0.880
1'29.532
|0.130
|183.112
Clasificación Q1 de MotoGP del GP de Tailandia:
Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|8
|
1'28.784
|184.654
|336
|2
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|6
|
+0.306
1'29.090
|0.306
|184.020
|338
|3
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|9
|
+0.564
1'29.348
|0.258
|183.489
|341
|4
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|7
|
+0.662
1'29.446
|0.098
|183.288
|338
|5
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|7
|
+0.705
1'29.489
|0.043
|183.200
|340
|6
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|9
|
+0.899
1'29.683
|0.194
|182.803
|336
|7
|M. Viñales Tech3
|12
|KTM
|7
|
+0.990
1'29.774
|0.091
|182.618
|336
|8
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|9
|
+1.050
1'29.834
|0.060
|182.496
|333
|9
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|9
|
+1.283
1'30.067
|0.233
|182.024
|332
|10
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|8
|
+1.294
1'30.078
|0.011
|182.002
|339
|11
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|8
|
+1.381
1'30.165
|0.087
|181.826
|334
|12
|M. Pirro Gresini
|51
|Ducati
|8
|
+2.577
1'31.361
|1.196
|179.446
|334
