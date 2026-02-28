Marc Márquez ha acatado, pero no compartido, la polémica decisión de los comisarios que le ha privado de arrancar ganando la temporada 2026 del Mundial de MotoGP, en una intensa e interesantísima carrera sprint en Tailandia.

La caída de Marco Bezzecchi dejó vía libre al vigente campeón del mundo, que acabó jugándose el primer triunfo del año contra un fuerte Pedro Acosta. Ambos españoles se pasaron y se repasaron varias veces, hasta que en la penúltima vuelta, Márquez cometió un error en la curva 5 que le hizo perder la primera plaza con el 'Tiburón'. En la curva 12, donde ya se habían rebasado varias veces, con Márquez saliendo siempre delante camino del primer viraje, el #93 ganó la posición, pero yendo algo largo, y acabando en un toque al de KTM.

Acosta optó por no seguir adelante con el 'block and pass' y se fue largo. El Panel de Comisarios pasó a investigar la acción acto seguido, y justo antes de que terminara la última vuelta ordenó a Márquez ceder la posición a Acosta. Lo hizo en la última curva, y Pedro ganó para convertirse en el primer líder del Mundial de la historia de KTM, venciendo su primera carrera sprint en MotoGP, el más joven de la historia.

"Mi opinión es que Dirección de Carrera decide. Yo me limito a seguir las normas. Cuando he visto la caída de Bezzecchi, he pensado en bajar el ritmo, controlar la carrera. Cada vez que me adelantaba Pedro, se la devolvía de inmediato", fueron las primeras palabras de Márquez a la realización internacional, antes de hablar más claro en DAZN.

"Evidentemente, aunque tenga experiencia y 33 años, soy competitivo y se ha visto. Y el ramalazo ese de revolverse no lo perdemos, que es muy importante. Cuando he visto que Bezzecchi se ha caído, he decidido ir más lento de lo que se podía ir, porque he visto que la pista estaba muy crítica. He fallado en la curva 5, cuando quedaban dos vueltas. Ahí es cuando se me ha ido la carrera. Luego, ha sido todo una consecuencia. Al menos, hemos llegado en primera posición a la última curva, luego lo hemos perdido", comenzó analizando.

Preguntado sobre si estaba de acuerdo con la decisión, dijo: "De acuerdo, no. Hay que adaptarse a las nuevas normas, están un poco más tiquismiquis ahora. Pues nosotros nos adaptamos. Al menos, para bien o para mal, que se hable de MotoGP".

En el encuentro con los medios españoles, entre los que estuvo Motorsport.com, el de Cervera dio más detalles de la carrera y de su estado físico hoy: "El cuerpo se me queda bien; pero somos competitivos hasta el límite. Hoy no ha sido una derrota, sino una victoria por cómo estaba. Con el resto de Ducati estoy perdiendo una décima o décima y media en el cambio de dirección hacia la curva 11. Lo he intentado hacer de todas las maneras, pero de momento no podemos".

"Nos han sancionado, pero son las nuevas normas de MotoGP. Lo que me enfada es que, si quieren ser más estrictos, si quieren ser como la F1, que no manden el mensaje en la última curva. Que lo manden en la curva 3, no un minuto y medio después. No esperaba la penalización, y pensaba en no hacerla, porque la vi en la curva 11, pero luego pensé que iban a ser tres segundos de sanción, y por eso la he hecho".

"Me estoy centrando en mi moto y en mi nivel, no me importa quién está delante y quién, detrás. Lo importante es ir salvándolo", siguió un Márquez que, pese a no estar al 100 por 100 del brazo, volvió a mostrar un nivel magistral con todas las circunstancias. "Quería apretar en las dos últimas vueltas, pero no pude porque cometí un error en la curva 5; allí perdí la carrera", finalizó.